Karşıyaka, Ahmet Kandemir ile mucizeyi başarabilir

Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri düşme hattından çıkamayan Karşıyaka, takımı, teknik heyeti, yönetimi, taraftarı ve camiasıyla ligin bitimine 2 hafta kala adım adım bir basketbol mucizesini gerçekleştirmeye doğru yürüyor. Türk basketbolunda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'in 54 yıllık en köklü kulübü olan, 52 yıldır hiç küme düşmeden mücadele eden Kaf-Kaf, Safiport Erokspor önünde bitime 0.8 saniye kala inanılmaz bir galibiyet aldı, umudunu son 2 maça taşıdı.



Takımı 10 yıl boyunca çalıştırıp 1 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandıran, Avrupa'da 2 kez final oynatarak EuroLeague'e taşıyan Ufuk Sarıca'nın takımı Erokspor'u tıklım tıklım dolu tribünler önünde ağırlayan yeşil-kırmızılı ekip, kaybetse büyük oranda havlu atacağı maçı son saniyede 68-67 kazanmayı başardı.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda son hücumda skor 66-67'yken önce Samet, ardından Manning'le sayı bulamayan Kaf-Kaf, Young'un maçın bitimine 0.8 saniye kala basketiyle bayram sevinci yaşadı. Takımın dümenine 18 yıl sonra geçen Antrenör Ahmet Kandemir yönetiminde son 5 maçta 4'üncü galibiyetini alarak bitti denilen umutlarını tekrar yeşerten Karşıyaka, kalan 2 haftada 2'de 2 yaparsa kurtuluşunu ilan edecek. Karşıyaka son 2 haftaya 8 galibiyetle düşme potasında girerken dün evinde havlu atan Büyükçekmece'yi 91-72 yenen Bursaspor 9 galibiyete ulaştı. Ligde Manisa Basket ve maçları eksik Aliağa Petkimspor ile Mersin Spor'un da 9'ar galibiyetleri var.



Bu hafta Karşıyaka deplasmanda Tofaş'la, Bursaspor da Ufuk Sarıca'nın ekibi Erokspor'la karşılaşacak. Galatasaray-Manisa Basket, Petkimspor-Bahçeşehir Koleji, Mersin Spor-Anadolu Efes maçları da yapılacak. Kaf-Kaf son hafta Bursa'yı ağırlayacak. Lig sonunda 7 takıma kadar averaj hesabı yapılma ihtimalleri bile var.



AHMET KANDEMİR: HAK EDEN KAZANDI



Karşıyaka'da göreve başladıktan sonra yıllar sonra döndüğü takımının kurtuluş ateşini yakan Antrenör Ahmet Kandemir, Erokspor galibiyetini yorumladı. Kandemir, "Öncelikle oyun planımızın bu yönde olduğunu belirtmek isterim. Rakibimizin yüksek skor potansiyeline sahip bir takım olduğunu biliyorduk ve bu nedenle maçı daha düşük tempoda, kontrollü bir oyunla kazanmamız gerektiğinin farkındaydık. Nitekim karşılaşmanın büyük bölümünde oyunun kontrolü bizdeydi. Ancak maçın son anlarında oyuncularımız üzerinde oluşan baskı, özellikle kritik ribaundlarda yaşadığımız aksaklıklar nedeniyle rakibin yeniden oyuna ortak olmasına yol açtı. 23 maç kazanamayan, uzun süredir galibiyet alamayan bir takım olmanın getirdiği psikolojik yük ve motivasyon eksikliği, bu tür anlarda daha fazla hissediliyor ve toparlanmayı zorlaştırıyor. Son pozisyonda şansın da bizim yanımızda olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte, maçın genelinde ortaya koyduğumuz mücadele ve oyun disipliniyle galibiyeti hak eden tarafın biz olduğuna inanıyorum" dedi.



MESUT SANCAK'TAN ALKIŞ



Karşıyaka'ya yıllardır büyük destek verip bu sezonun en kritik haftalarında basketbolda oyuncu maaşları ve prim ödemeleri için kulübün yardımına koşan Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Erokspor maçında protokol tribününde büyük heyecana ortak oldu. Nefes kesen mücadeleyi izledikten sonra soyunma odasına inip takımı da kutlayan Sancak, "Harika Karşıyaka. Karşıyaka Basketbol Takımımız, yine çok zorlu bir mücadeleyi kazandı, Esenler Erokspor'u bir farkla yenerek Süper Ligde kalmaya yönelik çok önemli bir adım attı. Maçı heyecanımız dorukta izledik. Değerli Aygün Başkanımız ve kıymetli İlker Ergüllü kardeşimiz ile sevincimizi, sevgiyle, çoşkuyla paylaştık. Takımımızı ve teknik direktörümüzü, Başkanımız ve İlker kardeşimiz ile birlikte soyunma odasında kutladık. Takımımız eminiz Süper Lig'de kalacak. Yaşasın Karşıyaka" açıklamasını yaptı.



ERGÜLLÜ'DEN 50 BİN DOLAR PRİM



Karşıyaka'da nisan ayı başında takıma maaş ödemesi yaparak geçen hafta Bahçeşehir Koleji deplasmanındaki galibiyete 30 bin Dolar prim veren Mesut Sancak, ligde kalma primini de 100 bin Dolar olarak açıklarken, takıma Eski Başkan İlker Ergüllü'den de destek geldi. Bu sezon voleybol takımının isim sponsorluğunun yanı sıra basketbolun forma sponsorluğunu da üstlenen İlker Ergüllü, Erokspor galibiyeti sonrası Mesut Sancak'la birlikte takımı kutladığı soyunma odasında basketbolculara 50 bin Dolar ligde kalma primi sözü verdi.



CİCİBAŞ'TAN TEŞEKKÜR



Karşıyaka'da iç sahadaki Büyükçekmece maçında protokol tribününde yaşanan kavga nedeniyle 6 ay hak mahrumiyeti cezası alan Başkan Aygün Cicibaş, Erokspor mücadelesini bench arkasından izledi. Cicibaş maçın ardından şu açıklamayı yaptı: "Bugün parkede inanılmaz bir mücadele, tribünlerde ise tarifsiz bir destek vardı. İzmir'in değerli iş insanı Mesut Sancak ve ailesi, bu harika atmosferde bizleri yalnız bırakmadı. Maddi ve manevi anlamda her zaman yanımızda olan Folkart ailesine ayrıca teşekkür ederim. Başkanlarımızdan İlker Ergüllü'nün kıymetli desteği de bu birlikteliğin en önemli parçalarından biri oldu. Kendisi prim olarak 50 bin Dolar oyuncularımıza açıkladı. Türkiye'nin en büyük gücü: Büyük Karşıyaka Taraftarı! Sizler sadece tribünde değil, sahada da bu takımın itici gücüsünüz. Hocamız Ahmet Kandemir'e, teknik ekibimize, basketbol şube emekçilerine ve yüreğini ortaya koyarak mücadele eden tüm basketbolcularımıza sonsuz teşekkürler. Bu mücadele, bu inanç oldukça Karşıyaka asla yalnız yürümeyecek!"



