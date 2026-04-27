27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Hacıosmanoğlu'na şok protesto! Islıklar susmadı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Bursaspor taraftarlarının yoğun protestosuyla karşılaştı.

calendar 27 Nisan 2026 09:56
2. Lig'de şampiyonluk olarak bir üst lige çıkan Bursaspor, kupasını törenle aldı.

2. Lig'de şampiyon olan yeşil-beyazlılar için Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda tören düzenlendi. Binlerce Bursasporlu taraftarın yoğun ilgi gösterdiği törende büyük coşku yaşandı.

Bursaspor'a madalyalarını ve şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu takdim etti.

Bursaspor taraftarları, Hacıosmanoğlu'nun konuşması sırasında uzun süre ıslık ve yuhalamalarla protesto etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
