Hacıosmanoğlu'na şok protesto! Islıklar susmadı

2. Lig'de şampiyonluk olarak bir üst lige çıkan Bursaspor, kupasını törenle aldı.



2. Lig'de şampiyon olan yeşil-beyazlılar için Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda tören düzenlendi. Binlerce Bursasporlu taraftarın yoğun ilgi gösterdiği törende büyük coşku yaşandı.



Bursaspor'a madalyalarını ve şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu takdim etti.



Bursaspor taraftarları, Hacıosmanoğlu'nun konuşması sırasında uzun süre ıslık ve yuhalamalarla protesto etti.



