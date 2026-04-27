Ederson'dan Galatasaray maçı sonrası özür mesajı!

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaybettiği derbide kırmızı kart gören ve taraftarların tepkisini çeken Ederson, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"HAKSIZLIĞA UĞRADIK!"
Sarı-lacivertli camiadan özür dileyen Ederson "Bu hafta sonu oynanan derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum.
Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum." dedi.
VAR MONİTÖR KABİNİNE ATTIĞI YUMRUK İÇİN...
Ederson açıklamasında "Sahadan çıkarken, sinirle VAR odasına doğru ani bir hareket yaptım; bunu yapmamam gerekirdi.
Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum!" ifadelerini kullandı.
