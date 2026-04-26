Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe derbisi öncesi plaket aldı.
Galatasaray formasıyla 200 resmi maçı geride bırakan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'a plaket verildi.
Sarı-kırmızılı takımın son yıllardaki başarılarında büyük payı olan genç futbolcuya plaketi ve özel forması, mücadele öncesinde kulüp başkanı Dursun Özbek tarafından takdim edildi.
Galatasaray formasıyla 200 resmi maçı geride bırakan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'a plaket verildi.
Sarı-kırmızılı takımın son yıllardaki başarılarında büyük payı olan genç futbolcuya plaketi ve özel forması, mücadele öncesinde kulüp başkanı Dursun Özbek tarafından takdim edildi.