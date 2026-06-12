Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Dünya Kupası finali New Jersey Stadı'nda!

New York New Jersey Stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın final sahnesi olacak

calendar 12 Haziran 2026 12:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası finali New Jersey Stadı'nda!
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East Rutherford'daki 82.500 kapasiteli dev stat, final dahil toplam 8 Dünya Kupası maçına ev sahipliği yaparak turnuvanın en önemli merkezlerinden biri konumunda.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuva boyunca "New York New Jersey Stadı" adıyla anılacak MetLife Stadı, final de dahil sekiz karşılaşmaya ev sahipliği yaparak turnuvanın merkez üssü haline gelecek.

2010 yılında kapılarını açan ve yaklaşık 1,6 milyar dolarlık maliyetle inşa edilen stat, Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) iki büyük ekibi New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapıyor. Amerikan futbolunda ender görülen ortak kullanım modeliyle çalışan tesis, yıllar içinde dev organizasyonların değişmez adreslerinden biri haline geldi.

Stadyumun dışı Giants maçlarında mavi, Jets karşılaşmalarında yeşil renge bürünürken, Dünya Kupası'nda ise maçlara göre ev sahibi ülkelerin renklerini yansıtacak şekilde kullanılacak.

"BÜYÜK FİNALLERİN SAHNESİ"

New York New Jersey Stadı, daha önce de küresel futbolun en önemli anlarına ev sahipliği yaptı. 2016 Copa America Centenario finalinde Şili, Lionel Messi'nin forma giydiği Arjantin'i penaltılarla mağlup etti.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da final dahil birçok önemli maça ev sahipliği yapan stat, Chelsea'nin Paris Saint-Germain karşısındaki final zaferine sahne olmuştu. Bunun yanı sıra Super Bowl gibi dev organizasyonlar da burada düzenlendi.

"82.500 KAPASİTELİ DEV FUTBOL SAHNESİ"

Yaklaşık 82.500 kişi kapasiteli stat, ABD'nin en büyük spor arenalarından biri konumunda. Futbol maçlarında bu sayı zaman zaman 83 bine yaklaşırken, 2026 Dünya Kupası için kapasitenin güvenlik ve yayın düzenlemeleri nedeniyle yeniden optimize edilecek.

Geçmişte Manchester United ile Arsenal arasındaki hazırlık maçında 82 bini aşan seyirci sayıları görülürken, stadın tamamen dolu atmosferi turnuvada en büyük avantajlardan biri olacak.


"DÜNYA KUPASI İÇİN SAHA VE ALTYAPI DÖNÜŞÜMÜ"

NFL karşılaşmalarında kullanılan yapay çim, FIFA standartlarına uygun doğal çimle değiştirilecek. Bu süreçte saha yüzeyi özel sistemlerle hazırlanacak ve çimler dış sahalarda yetiştirilip soğutmalı araçlarla stadyuma taşınacak.

Ayrıca saha genişliği nedeniyle tribünlerin bir kısmında düzenleme yapılacak, yaklaşık 1.700'den fazla koltuk kaldırılarak FIFA ölçülerine uygun oyun alanı oluşturulacak.

Stadyumun çatısız yapısı nedeniyle tüm maçlar açık hava koşullarında oynanacak. Bu durum, özellikle yaz aylarında sıcaklık ve nemin etkisini artıracak.

"NEW YORK'TAN NEW JERSEY'E ULAŞAN TURNUVA DENEYİMİ"

Stadyum, New York City'ye yakınlığı sayesinde bölgenin ulaşım ağının merkezinde yer alıyor. Penn Station'dan tren bağlantıları ve otobüs hatlarıyla East Rutherford'a erişim sağlanabiliyor.

Ancak maç günlerinde yoğun trafik ve artan yolcu talebi nedeniyle taraftarların toplu taşımayı tercih etmesi bekleniyor. Bölgedeki üç havalimanına yakınlık ise stadın final için seçilmesinde önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Turnuva boyunca resmi fan etkinliklerinin yanı sıra New York'un farklı bölgelerinde ve New Jersey çevresinde alternatif taraftar alanları kurulacak.


Maç takvimi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda stat, grup aşamasından finale kadar toplam 8 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak:

14 Haziran: Brezilya - Fas

16 Haziran: Fransa - Senegal

23 Haziran: Norveç - Senegal

25 Haziran: Ekvador - Almanya

28 Haziran: Panama - İngiltere

1 Temmuz: Son 32 turu

5 Temmuz: Son 16 turu

19 Temmuz: Final

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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