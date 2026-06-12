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New York, 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır

2026 FİFA Dünya Kupası'nda final dahil 8 maça ev sahipliği yapacak olan New York- New Jersey Dünya Kupası için hazır

calendar 12 Haziran 2026 13:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
New York, 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır
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ABD'nin en büyük metropol bölgesi New York-New Jersey, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda final dahil 8 maça ev sahipliği yapacak.

Futbol kültürünün gelişiminde önemli rol oynayan bölge, çok kültürlü yapısı, spor organizasyonları ve ikonik mekanlarıyla turnuvanın en dikkat çekici merkezlerinden biri olacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD'deki ev sahibi şehirlerinden New York, final karşılaşması dahil toplam 8 maça ev sahipliği yapacak.

Medya, finans, ticaret ve kültür alanlarında dünyanın en önemli merkezleri arasında gösterilen New York-New Jersey bölgesi, aynı zamanda ABD'nin en yoğun ziyaretçi çeken destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 400 yıllık geçmişe sahip bölge, tarihi limanları, gökdelenleri, müzeleri ve 24 saat yaşayan şehir hayatıyla milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.

Dünya Kupası karşılaşmaları, New Jersey eyaletinin East Rutherford kentindeki MetLife Stadı'nda oynanacak. Turnuvanın finaline de ev sahipliği yapacak stat, son yıllarda Copa America ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi önemli organizasyonlara sahne oldu.


"FUTBOL TARİHİNİN EN ÖNEMLİ DURAKLARINDAN BİRİ"

New York-New Jersey bölgesi, ABD'de futbolun gelişiminde özel bir yere sahip bulunuyor. Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin 1977 yılında profesyonel kariyerinin son maçını dönemin Giants Stadı'nda oynaması, bölgenin futbol tarihindeki unutulmaz anlarından biri olarak kabul ediliyor.

1994 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bölge, turnuvanın ardından futbolun tabana yayılmasında önemli rol oynadı. Günümüzde on binlerce genç futbolcunun faaliyet gösterdiği New York-New Jersey, ABD futbolunun en büyük oyuncu havuzlarından birine sahip.

Bölge aynı zamanda 1999 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 2009 CONCACAF Altın Kupa Finali ve 2016 Copa America Centenario Finali gibi organizasyonlara da ev sahipliği yaptı. Arjantin'in 2022 Dünya Kupası zaferi sonrasında Times Meydanı'nda toplanan binlerce taraftar ve İtalya'nın 2006 şampiyonluğu sonrası New Jersey'deki kutlamalar, bölgedeki futbol tutkusunun en önemli göstergeleri arasında yer alıyor.

"TARAFTAR BÖLGELERİ VE ULAŞIM AĞI"

Turnuva süresince New York ve New Jersey genelinde çeşitli taraftar etkinliklerinin düzenlenmesi planlanırken, bölgedeki futbolseverler ve ziyaretçiler, karşılaşmaları dev ekranlardan takip ederek Dünya Kupası atmosferini birlikte yaşayabilecek.

New York'taki Penn Station ve Port Authority terminalinden hareket eden NJ Transit tren ve otobüsleri, taraftarların MetLife Stadı'na ulaşımında en önemli alternatifler arasında bulunuyor.

"KÜLTÜR VE TURİZMİN KALBİ"

Dünyanın en kozmopolit bölgelerinden biri olan New York-New Jersey, yüzlerce farklı dilin konuşulduğu ve onlarca kültürün bir arada yaşadığı yapısıyla dikkati çekiyor. Bölgeye gelecek futbolseverler, Central Park'tan Times Meydanı'na, Özgürlük Heykeli'nden Broadway'e kadar çok sayıda simge noktayı ziyaret etme fırsatı bulacak.

Kentin farklı mahalleleri ise dünyanın dört bir yanından gelen göçmen topluluklarının mutfak kültürlerini yansıtıyor. Bu yönüyle New York, Dünya Kupası süresince sadece futbolun değil, kültürel çeşitliliğin de merkezlerinden biri olacak.

"SPORUN BAŞKENTLERİNDEN BİRİ"

New York-New Jersey, yalnızca futbol değil birçok spor dalında da ABD'nin en güçlü merkezleri arasında yer alıyor. Bölge; Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) New York Giants ve New York Jets, Amerikan Beyzbol Ligi'nde (MLB) New York Yankees ve New York Mets, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks ve Brooklyn Nets ile Ulusal Hokey Ligi'nde (NHL) New York Rangers, New York Islanders ve New Jersey Devils gibi köklü kulüplere ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca NFL, NBA, MLB, NHL ve MLS'in merkez ofisleri de New York'ta bulunuyor. New York Maratonu, ABD Açık Tenis Turnuvası (US Open) ve Super Bowl gibi organizasyonlar da bölgenin uluslararası spor takvimindeki önemini ortaya koyuyor.

"NEW YORK CİTY VE NEW YORK RED BULLS

Bölgenin profesyonel futbol sahnesinde MLS ekipleri New York City ve New York Red Bulls öne çıkıyor. Kadın futbolunda ise Gotham önemli bir temsilci olarak faaliyet gösteriyor.

Tyler Adams, Tim Howard, Carli Lloyd ve Tobin Heath gibi ABD futbolunun önemli isimlerini yetiştiren bölge, güçlü altyapı sistemi ve geniş genç oyuncu havuzuyla ülke futbolunun gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın finaline ev sahipliği yapacak New York-New Jersey, köklü futbol geçmişi, çok kültürlü yapısı ve dünya çapındaki spor organizasyonu tecrübesiyle turnuvanın en önemli merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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