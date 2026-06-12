Liverpool'da Van Bronckhorst ile yollar ayrıldı

Liverpool'da teknik direktör Arne Slot ile yolların ayrılmasının ardından vedalar devam etti.İngiliz ekibi, Arne Slot'un teknik heyetinde yer alan Giovanni van Bronckhorst'a da veda etti.Liverpool'da Bronckhorst dışında teknik heyette yer alan Sipke Hulshoff ve Ruben Peeters ile de yollar ayrıldı.İngiliz ekibi, veda açıklamasında 3 isme teşekkür etti ve gelecekte başarı diledi.Temmuz 2024 - Kasım 2024 dönemi arasında Beşiktaş'ta teknik direktör olarak görev yapan Hollandalı Van Bronckhorst, siyah-beyazlılardan ayrılmasının ardından UEFA maç analisti olarak görev yapmış ve ardından geçen yılın temmuz ayında Liverpool'da göreve başlamıştı.Liverpool, teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırmasının ardından göreve Andoni Iraola'yı getirmişti.