Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin karantinası bitti!

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, Ebola karantinasını tamamlamasının ardından 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye geldi.



Ülkelerindeki Ebola salgını nedeniyle uygulanan 21 günlük zorunlu karantina sürecini tamamlayan takım kafilesi ABD'nin Houston şehrine ulaştı.



ABD makamlarının şart koştuğu karantina sürecini hazırlık kampını yaptığı Belçika'da geçiren Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, Paris aktarmalı uçuşla ülkeye giriş yaptı.



K Grubu'nda yer alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Portekiz, Kolombiya ve Özbekistan ile karşılaşacak.



