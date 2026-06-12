Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin karantinası bitti!
Ebola salgını nedeniyle 21 günlük zorunlu karantina sürecinin ardından Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, Dünya Kupası için ABD'ye ulaştı.
Ülkelerindeki Ebola salgını nedeniyle uygulanan 21 günlük zorunlu karantina sürecini tamamlayan takım kafilesi ABD'nin Houston şehrine ulaştı.
ABD makamlarının şart koştuğu karantina sürecini hazırlık kampını yaptığı Belçika'da geçiren Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, Paris aktarmalı uçuşla ülkeye giriş yaptı.
K Grubu'nda yer alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Portekiz, Kolombiya ve Özbekistan ile karşılaşacak.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Avustralya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Türkiye
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|ABD
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|Güney Kore
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|Çekya
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Güney Afrika
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Bosna Hersek
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Katar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İsviçre
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Fas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İskoçya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Curacao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Ekvador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Almanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Fildişi Sahili
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Japonya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Hollanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İsveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Tunus
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Mısır
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Yeni Zelanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cape Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Suudi Arabistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İspanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Norveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cezayir
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Arjantin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Avusturya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0