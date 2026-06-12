Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Avustralya'da Tony Popovic'in sözleşmesi uzatıldı

Dünya Kupası'nda A Milli Takım ile karşılaşacak Avustralya'da teknik direktör Tony Popovic'in sözleşmesi uzatıldı.

calendar 12 Haziran 2026 13:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
SPORX AI BAKIŞI
Avustralya'da Tony Popovic'in sözleşmesi uzatıldı
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçında 14 Haziran Haziran pazar günü TSİ 07.00'de karşılaşacağı Avustralya Milli Takımı'nda önemli bir gelişme yaşandı.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Avustralya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Tony Popovic'in 31 Temmuz'da sona erecek olan sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

TARİHE GEÇECEK

2006'da Almanya düzenlenen Dünya Kupası'nda Avustralya Milli Takımı oyuncusu olarak yer alan 51 yaşındaki Popovic bu kez Teknik direktör olarak Dünya Kupası'nda yer alarak hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Avustralyalı dev turnuvada temsil eden ilk kişi olacak.

DÜNYA KUPASI'NA TAŞIDI

23 Eylül 2024'ten bu yana Avustralya Milli Takım Teknik Direktörü olarak görev yapan Popovic, Kangurular'ın 2014'ten sonra Dünya Kupası'na taşıyan isim olmuştu.

TÜRKİYE'DE GÖREV ALDI

Avustralyalı teknik direktör 2017-2018 sezonunda 11 maçlığına Karabükspor'un teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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Avustralya'da Tony Popovic'in sözleşmesi uzatıldı
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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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