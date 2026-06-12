Avustralya'da Tony Popovic'in sözleşmesi uzatıldı
Dünya Kupası'nda A Milli Takım ile karşılaşacak Avustralya'da teknik direktör Tony Popovic'in sözleşmesi uzatıldı.
SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Avustralya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Tony Popovic'in 31 Temmuz'da sona erecek olan sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.
TARİHE GEÇECEK
2006'da Almanya düzenlenen Dünya Kupası'nda Avustralya Milli Takımı oyuncusu olarak yer alan 51 yaşındaki Popovic bu kez Teknik direktör olarak Dünya Kupası'nda yer alarak hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Avustralyalı dev turnuvada temsil eden ilk kişi olacak.
DÜNYA KUPASI'NA TAŞIDI
23 Eylül 2024'ten bu yana Avustralya Milli Takım Teknik Direktörü olarak görev yapan Popovic, Kangurular'ın 2014'ten sonra Dünya Kupası'na taşıyan isim olmuştu.
TÜRKİYE'DE GÖREV ALDI
Avustralyalı teknik direktör 2017-2018 sezonunda 11 maçlığına Karabükspor'un teknik direktörlüğünü yapmıştı.
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|Paraguay
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|Türkiye
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|ABD
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|Güney Kore
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|Çekya
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|Katar
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|İsviçre
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|Av.
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|Brezilya
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|Haiti
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|3
|Fas
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|4
|İskoçya
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|1
|Curacao
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|0
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|2
|Ekvador
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|0
|3
|Almanya
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|0
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|0
|0
|0
|4
|Fildişi Sahili
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|0
|0
|0
|0
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|0
|S
|Takımlar
|O
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|B
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|A
|Y
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|1
|Japonya
|0
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|0
|0
|0
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|2
|Hollanda
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İsveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Tunus
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|2
|Mısır
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|3
|İran
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|4
|Yeni Zelanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cape Verde
|0
|0
|0
|0
|0
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|2
|Suudi Arabistan
|0
|0
|0
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|0
|3
|İspanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|0
|0
|0
|0
|0
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|2
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|3
|Norveç
|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cezayir
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Arjantin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Avusturya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0