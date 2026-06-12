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San Francisco, 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır

San Francisco Levi's Stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 6 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

calendar 12 Haziran 2026 13:19 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 13:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
San Francisco, 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır
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Teknoloji dünyasının merkezi San Francisco, sahip olduğu modern altyapı ve kültürel zenginliğiyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın dikkat çekici ev sahiplerinden biri olmaya hazırlanıyor.

- Şehir yönetimi, turnuva boyunca artacak insan trafiğini yönetmek amacıyla toplu taşıma odaklı "Clipper" ulaşım stratejisini devreye alırken, körfez genelinde farklı noktalarda taraftar bölgeleri (Fan Zone) oluşturulacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD'deki ev sahibi şehirlerinden San Francisco, turnuva organizasyonu için son hazırlıklarını tamamlıyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco, yaklaşık 800 bin kişilik şehir merkezi nüfusu ve çevresindeki yerleşim birimleriyle Körfez Bölgesi'nin finans, teknoloji ve kültür merkezi konumunda. Silikon Vadisi'ne olan yakınlığıyla bilinen kent, sadece teknoloji dünyasının değil, aynı zamanda 2026 FIFA Dünya Kupası'nın da en prestijli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Turnuvanın önemli maçlarına ev sahipliği yapacak Santa Clara'daki Levi's Stadı, 6 karşılaşmada futbolseverleri ağırlayacak.

"TARAFTAR BÖLGELERİ"

San Francisco'daki yerel yönetimler, turnuva süresince yaşanabilecek yoğunluğu minimize etmek amacıyla toplu taşıma öncelikli bir ulaşım stratejisi belirledi. Bu kapsamda şehrin merkezi noktalarında ve stat çevresinde "Fan Zone" alanları oluşturularak taraftarların karşılaşmaları bir şölen havasında takip etmesi sağlanacak. Maçları izlemek için şehre gelecek taraftarların "Clipper" kartlarını temin ederek raylı sistemleri kullanmaları tavsiye ediliyor.

Şehrin en önemli noktalarından biri Golden Gate Köprüsü. Pasifik Okyanusu manzarası sunan köprü ve çevresi, ziyaretçilerin fotoğraf duraklarının başında geliyor. Tarihi Alcatraz Adası ise müze olarak ziyaretçilerini kabul etmeye devam ederken, şehrin mutfak kültürünün kalbi sayılan Fisherman's Wharf, deniz ürünleri tutkunlarını cezbediyor.

"KÜLTÜR VE TURİZMİN BULUŞMA NOKTASI"

Dünya Kupası maçlarını izlemek için bölgeye gelecek taraftarlar, San Francisco'nun kendine has dik yokuşlu sokaklarında nostaljik tramvaylara binerek şehri keşfedebilecek. San Francisco Modern Sanat Müzesi ve şehrin renkli mahallesi Chinatown, futbol heyecanı arasına kültürel bir soluk katmak isteyenlerin uğrak noktaları olacak. Bahşiş kültürü konusunda ise Los Angeles'ta olduğu gibi San Francisco'da da restoran ve hizmet sektöründe yüzde 15 ile 20 oranında bahşiş bırakmak yerleşik bir alışkanlık olarak dikkati çekiyor.

"SAN JOSE EARTHQUAKES"

San Francisco bölgesinin en köklü futbol temsilcisi, bölgedeki futbol kültürünün merkezinde yer alan San Jose Earthquakes. ABD'de futbolun gelişiminde önemli bir rol oynayan kulüp, modern stadyumu ile taraftarlarına eşsiz bir atmosfer sunuyor. Tarihinde MLS şampiyonlukları bulunan San Jose Earthquakes, bünyesinde barındırdığı uluslararası yıldızlar ve yetiştirdiği yerel yeteneklerle, Dünya Kupası sürecinde bölgeye gelen taraftarların yakından takip edeceği bir kulüp olmaya aday.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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