Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Almanya'da Türkler, Dünya Kupası heyecanını camide yaşayacak

Almanya'daki gurbetçiler, Dünya Kupası heyecanını camide yaşayacak. DİTİB Duisburg-Hochfeld Muradiye Camisi Dernek Başkanı Tolga Avkapan, "Dünya Kupası gibi organizasyonlar, yurt dışında yaşayan Türkleri ortak milli duygular etrafında buluşturuyor. Maçı normalde camimizin lokalinde izleyecektik. Fakat cemaatimizin yüksek talebinden dolayı camimizin araç park alanına çadırlar kurup büyük ekranda izlemeye karar verdik." diye konuştu.

calendar 12 Haziran 2026 13:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Almanya'da Türkler, Dünya Kupası heyecanını camide yaşayacak
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Almanya'nın Duisburg kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Muradiye Camisi'nde, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağı ilk karşılaşma için sabah namazı, çorba ikramı ve toplu maç yayınının yer alacağı özel program düzenlenecek.

Türk toplumunun yoğun yaşadığı Duisburg'da gerçekleştirilecek etkinlikte vatandaşlar, 14 Haziran'da önce sabah namazında bir araya gelecek, ardından çorba ve tost ikramına katılacak, daha sonra da Türkiye'nin Avustralya ile oynayacağı karşılaşmayı toplu halde izleyecek.

DİTİB Duisburg-Hochfeld Muradiye Camisi Dernek Başkanı Tolga Avkapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların, gençlerin, ailelerin ve yaşlıların milli takım heyecanını birlikte yaşayacağını belirtti.

Yaklaşık 35 yıldır yaşadığı Duisburg'da öğretmen olarak görev yapan Avkapan, etkinlik fikrinin cami yönetimindeki gençlerden geldiğini anlatarak, "Dünya Kupası gibi organizasyonlar, yurt dışında yaşayan Türkleri ortak milli duygular etrafında buluşturuyor." dedi.

Avkapan, yurt dışında yaşayan Türklerin, milli, kültürel ve tarihi değerlerini korumaya önem verdiğini vurgulayarak, bu kapsamda milli takımın da Dünya Kupası'nda Türk toplumunu temsil edeceğini söyledi.

Etkinliğin farklı yaş gruplarını aynı çatı altında buluşturacağını kaydeden Avkapan, "Maçı normalde camimizin lokalinde izleyecektik. Fakat cemaatimizin yüksek talebinden dolayı camimizin araç park alanına çadırlar kurup büyük ekranda izlemeye karar verdik." diye konuştu.

Avkapan, kadın erkek tüm vatandaşları programa davet etti.



"Camiler sosyal hayatın da merkezinde yer alıyor"

DİTİB Duisburg-Hochfeld Muradiye Camisi Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Kaymak ise camilerin yalnızca ibadet edilen mekanlar değil, aynı zamanda sosyal faaliyetlerin gerçekleştirildiği merkezler olduğunu söyledi.

Camilerin, gençlik, eğitim ve aile etkinliklerine ev sahipliği yaptığını ifade eden Kaymak, gençlik kollarının öncülüğünde düzenlenecek etkinlikte sabah namazı kılınacağını, ikramlar yapılacağını, böylece milli maç heyecanının bir arada yaşanacağını dile getirdi.

Sosyal medyada ilgi gördü

Caminin sekreteri ve gençlik sorumlusu Oğuzhan Avkapan, etkinliği gençler ve cami yönetimiyle planladıklarını anlatarak, "Afişi paylaştıktan sonra hem Almanya'dan hem de Türkiye'den çok güzel geri dönüşler aldık." dedi.

Bu tür organizasyonlarla gençleri ve cemaat üyelerini bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirten Avkapan, "Etkinliğin başka cami ve derneklere de örnek olması bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Etkinliğin hazırlıklarında görev alan gençlerden Serhat Avkapan da Avrupa'daki camilerin faaliyetlerinin büyük ölçüde gönüllülük esasıyla yürütüldüğünü dile getirerek, Türk toplumuna hizmet veren camilerin bugün ulaştığı noktaya katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Hazırlıklarda görev alan bir diğer gönüllü Yusuf Kayhan ise gurbetçi Türklerin yıllar boyunca emek vererek inşa ettiği camilerde bu tür etkinlikler düzenlemekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Milli takım heyecanı etrafında birleşecekler

Programla, farklı yaş gruplarından Türklerin, milli takım heyecanı etrafında bir araya gelmesi ve camilerin sosyal-kültürel faaliyetlerine katkı sunulması amaçlanıyor.

Program kapsamında Türkiye'nin Avustralya ile oynayacağı karşılaşmanın Almanya saatiyle 06.00'da başlayacak olması nedeniyle katılımcılar, sabah namazının ardından camide bir araya gelerek maçı toplu halde takip edecek.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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