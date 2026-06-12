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Fenerbahçe'den Ümit Akdağ'a teklif hazırlığı

Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ için Akdeniz ekibinin kapısını teklifle çalmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 09:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Ümit Akdağ'a teklif hazırlığı
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Fenerbahçe, Alanyaspor'un 22 yaşındaki stoperi Ümit Akdağ için düğmeye bastı.

Sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta Akdeniz ekibine resmi teklifte bulunacak.

22 yaşındaki stoperin de Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediği ve Alanyaspor yönetimine, "Bırakın gideyim" dediği belirtildi.

Alanyaspor'da geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan Ümit Akdağ, savunma performansının yanı sıra 1 gol ve 3 asistle skor katkısı da sağladı.

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