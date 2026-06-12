Fenerbahçe'den Ümit Akdağ'a teklif hazırlığı

Fenerbahçe, Alanyaspor'un 22 yaşındaki stoperi Ümit Akdağ için düğmeye bastı.
Sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta Akdeniz ekibine resmi teklifte bulunacak.
22 yaşındaki stoperin de Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediği ve Alanyaspor yönetimine, "Bırakın gideyim" dediği belirtildi.
Alanyaspor'da geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan Ümit Akdağ, savunma performansının yanı sıra 1 gol ve 3 asistle skor katkısı da sağladı.
Sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta Akdeniz ekibine resmi teklifte bulunacak.
22 yaşındaki stoperin de Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediği ve Alanyaspor yönetimine, "Bırakın gideyim" dediği belirtildi.
Alanyaspor'da geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan Ümit Akdağ, savunma performansının yanı sıra 1 gol ve 3 asistle skor katkısı da sağladı.