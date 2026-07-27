27 Temmuz
Galatasaray-Venezia
21:00
27 Temmuz
Randers FC-Silkeborg
20:00
27 Temmuz
Rosenborg-Fredrikstad
20:00
27 Temmuz
Stabaek-Hoedd
20:00
27 Temmuz
Haecken-AIK
20:00

Manisa FK'da Bulut Sebat Gençlik Spor'a gitti

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün genç orta saha oyuncusu Bulut Uysal, 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Sebat Gençlikspor'a gitti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 11:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK'da Bulut Sebat Gençlik Spor'a gitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün genç orta saha oyuncusu Bulut Uysal, 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Sebat Gençlikspor'a gitti. 19 yaşındaki futbolcu Karadeniz temsilcisiyle resmi sözleşmeye imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Manisa FK alt yapısından yetişen Bulut, 2025-26 sezonunda Somaspor'da kiralık olarak görev aldı. Kariyerinde 15 2'nci Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunan genç oyuncu toplam 862 dakika süre aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.