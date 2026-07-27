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İlhan Palut'tan transfer açıklaması

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, kadrolarına 2 Türk oyuncu katmak istediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 10:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İlhan Palut'tan transfer açıklaması
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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, transfer konusunda gelen soruya cevap verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Palut, kadrolarına 2 Türk oyuncu takviyesi yapmak istediklerini dile getirdi.

İlhan Palut, "10+4 kuralına uygun olarak takviyeler yapmayı planlıyor musunuz?" sorusunun ardından şu yanıtı verdi.

"Şu anda bize gelen birçok isim kariyerinin artık sonlarına gelmiş, işte büyük takımlarda oynamış ve büyük takım misyonunu bitirmiş oyuncular. Evet biz de Türk oyuncular (kontenjan) katmak istiyoruz.

Aslında Türk oyuncuya çok ihtiyacınız olmasa da bir mevkide Türk oyuncuyla mevkimizi destekleyelim noktasında ilerliyoruz. Kontenjan için; genç, kariyerinin başında oyuncularla kadromuzu desteklemek istiyoruz.

Yurt içi ve yurt dışından ilgilendiğimiz oyuncular var. En azından iki tane Türk oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz. Mevcut kadromuz bazı takımlara göre daha şanslı çünkü sadece Türk oyuncu olarak bakmayın ilk 11'de oynayabilecek Türk oyuncu noktasında Konyaspor takımı birçok takıma göre daha avantajlı." [Konya'nın Sesi]

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