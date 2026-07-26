Erdem Canpolat, Esenler Erokspor'a kiralandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kalecisi Erdem Canpolat'ı sezon sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiraladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig temsilcisiyle geçici transfer konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
KULÜPTEN BAŞARI MESAJI
Çaykur Rizespor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Erdem Canpolat'ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Yeni mücadelesinde Erdem'e sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz."
KULÜPTEN BAŞARI MESAJI
Çaykur Rizespor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Erdem Canpolat'ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Yeni mücadelesinde Erdem'e sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz."