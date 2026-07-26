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Trabzonspor'dan transferde yerli harekatı!

Yerli rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor, Bodrum FK'nın golcüsü Ali Habeşoğlu ile Çaykur Rizespor'un çok yönlü oyuncusu Mithat Pala için girişimlerini hızlandırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 12:30
Haber: Sabah
Trabzonspor'dan transferde yerli harekatı!
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Trabzonspor yerli hamlelerine ağırlık vermeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo- Mavili yönetim, Ali Habeşoğlu ile Mithat Pala için yeni bir operasyon başlattı.

Bodrum FK formasıyla sergilediği performans ve skorer kimliğiyle dikkat çeken 21 yaşındaki santrfor Ali, hücum hattındaki potansiyeliyle Trabzonspor teknik heyetinin beğenisini topluyor.

Çaykur Rizespor'da sağ bek başta olmak üzere sahanın farklı bölgelerinde görev yapabilen 25 yaşındaki Mithat da joker özelliğiyle kadro kalitesini artırmak isteyen bordo- mavililerin radarında bulunuyor.

İki oyuncu için de şartları zorlayan yönetimin, pazarlıklarda aşama kaydederek bu transferleri kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediği dile getiriliyor.

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