Filenin Sultanları, şampiyonluk için parkede!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde finalde Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galaxy Arena Macau'da oynanacak karşılaşma, TSİ 14.30'da başlayacak.
Mücadele S Sport ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan 2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu.
Mücadele S Sport ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan 2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu.