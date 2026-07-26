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Beşiktaş'ın Salah'a yaptığı teklifin detayları belli oldu!

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'a sunduğu sözleşme teklifinin mali detayları ortaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 09:58 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 11:15
Beşiktaş'ın Salah'a yaptığı teklifin detayları belli oldu!
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Beşiktaş'ın dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah için hazırladığı sözleşme teklifinin mali detayları netleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BEŞİKTAŞ'TAN 2 YILLIK TEKLİF

beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Mısırlı yıldız futbolcuya 2 yıllık sözleşme önerdi. Teklifte Salah'a yıllık 15 milyon Euro garanti ücret ve yaklaşık 4 milyon Euro performans bonusu sunulduğu belirtildi.

YILLIK KAZANCI 20 MİLYON EURO'YA YAKLAŞACAK

İmaj haklarına ilişkin özel maddelerin de yer aldığı sözleşmede, 33 yaşındaki futbolcunun yıllık toplam kazancının bonuslarla birlikte 19-20 milyon Euro seviyesine ulaşacağı öğrenildi.

TOPLAM BÜTÇE 40 MİLYON EURO'YU AŞIYOR

Beşiktaş'ın Salah için ayırdığı 2 yıllık toplam bütçenin 40 milyon Euro'yu aşacağı ifade edildi.

GÖZLER SALAH VE MENAJERİNDE

Siyah-beyazlıların sunduğu teklifin ardından son kararın Muhammed Salah ve temsilcisi Ramy Abbas'ta olduğu kaydedildi.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde, "Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz." demişti.

AHMED HASSAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Beşiktaş'ın Mısırlı eski futbolcusu Ahmed Hassan da transfer süreciyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hassan, "Anlaşma tamamlandı. Birkaç saat içinde duyurulacak." ifadelerini kullandı.



4 MADDEDE SALAH

Muhamed Salah, kurduğu vakıf aracılığıyla memleketi Basyoun'da 450 aileye düzenli maddi destek sağladı.

Liverpool formasıyla 257 gol kaydeden Salah, kulüp tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu oldu.

Premier Lig'de attığı 193 golle organizasyon tarihinin en skorer dördüncü futbolcusu konumuna geldi.

Liverpool taraftarları, 2017-2018 sezonundaki performansının ardından Mısırlı yıldız için "Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah… Mısırlı Kral" tezahüratını besteledi.

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