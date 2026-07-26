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Wilfried Singo giderse Galatasaray onu alacak!

Galatasaray, Wilfried Singo'nun olası ayrılığına karşı Lugano forması giyen Mattia Zanotti'yi gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 10:20
Wilfried Singo giderse Galatasaray onu alacak!
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Galatasaray'ın Fildişili oyuncusu Wilfried Singo'nun adı bir süredir Inter'le anılıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan devinin kadrosuna katmak için daha önce sözlü teklifte bulunduğu 25 yaşındaki futbolcu için ilerleyen günlerde Galatasaray'a resmi teklifini de iletmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kurmaylar da Inter dışında birkaç takımın daha durumunu takip ettiği Singo'nun olası ayrılığına karşı düğmeye bastı.

ZANOTTI GÜNDEME GELDİ

Takvim'in haberine göre, yönetim, İsviçre Ligi ekiplerinden Lugano'da forma giyen Mattia Zanotti'yi gündemine aldı.

Cimbom'un Singo'nun satılması durumunda 10+4 kuralına da uyan 23 yaşındaki İtalyan sağ bek için Lugano'ya teklif yapacağı da gelen bilgiler arasında.

Zanotti ile Porto'nun da ilgilendiği belirtiliyor.

PERFORMANSI VE KONTRATI

Geride kalan sezonda Lugano formasıyla 34 maça çıkan Zanotti 1 kez gol sevinci yaşarken, takım arkadaşlarına da 3 gol pası verdi.

Zanotti'nin Güncel verilere göre 8 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

23 yaşındaki futbolcunun Lugano ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek. 

 

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