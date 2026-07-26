Beşiktaş'ta Darwin Nunez gerçeği!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Darwin Nunez için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre, siyah-beyazlı kulüp ile Uruguaylı golcü arasında herhangi bir anlaşma bulunmuyor.
Romano, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den ayrılma ihtimali bulunan Darwin Nunez'in karar vermeden önce önündeki tüm teklifleri değerlendirdiğini belirtirken, Beşiktaş'ın ise transfer çalışmalarında önceliğini Muhammed Salah hayaline verdiğini ifade etti.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
2025-2026 sezonunda Al Hilal formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıkan 27 yaşındaki Nunez, 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Romano, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den ayrılma ihtimali bulunan Darwin Nunez'in karar vermeden önce önündeki tüm teklifleri değerlendirdiğini belirtirken, Beşiktaş'ın ise transfer çalışmalarında önceliğini Muhammed Salah hayaline verdiğini ifade etti.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
2025-2026 sezonunda Al Hilal formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıkan 27 yaşındaki Nunez, 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.