ŞAMPİYON FİLENİN SULTANLARI!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip, finalde dünya ikincisi Brezilya ile karşılaştı.
Brezilya karşısında 23-25, 25-23, 26-24 ve 25-21'lik setlerle mücadeleyi 3-1 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023'ün ardından bir kez daha şampiyon oldu.
Karşılaşmaya 4-1'lik üstünlükle başlayan Brezilya karşısında milli takım, hücum ve bloklardan bulduğu sayılarla 7-7 eşitliği yakaladı. Farkın 1 sayının üzerine çıkmadığı bölümün ardından Türkiye, Melissa Vargas'ın sayısıyla sette ilk kez öne geçti: 11-10. Etkili oyunuyla farkı 5 sayıya (22-17) kadar çıkaran Brezilya, milli takımın son bölümdeki farkı kapatma çabalarına rağmen ilk seti 25-23 kazandı.
Brezilya, ikinci sete orta hücumlardan bulduğu sayılarla 6-3 üstün başladı. Zehra Güneş'in servis, İlkin Aydın'ın ise hücum ve bloktan kazandırdığı sayılarla 4 sayılık seri yakalayan milli takım, 7-6 öne geçti. Karşılıklı sayıların ardından etkili oyununu sürdüren Türkiye, farkı 4 sayıya (15-11) çıkardı. Melissa Vargas'ın sayılarıyla 20-17'lik üstünlük yakalayan ay-yıldızlı ekip, Brezilya'nın üst üste bulduğu 3 sayıyla skorda 21-21 eşitliğe engel olamadı. Son bölümde üst üste 3 sayı bulan Türkiye, seti 25-23 kazanarak maçta durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü sete milli takım, 5-3'lük üstünlükle başlasa da Brezilya, bloklardaki başarısıyla 5 sayılık seri yakaladı: 8-5. Karşılıklı hataların yapıldığı bölümün ardından ay-yıldızlı ekip, 14-14'te skoru eşitledi. Karşılıklı sayılarla devam eden ve Brezilya'nın skor 24-24'te beraberliği yakaladığı seti Türkiye, 26-24 kazanarak karşılaşmada 2-1 öne geçti.
Milli takım, son sete etkili başladı ve ilk 10 oyunda 6 sayılık (8-2) avantaj yakaladı. Hücumda ve savunmada etkisini artıran Brezilya, farkı 2'ye indirdi: 15-13. Melissa Vargas'ın sayılarına Ana Cristina ile cevap veren Brezilya, skoru tersine çevirerek 19-18 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan Türkiye, seti 25-21 kazanarak 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
ZİRVE YİNE TÜRKİYE'NİN
Türkiye, 2018'den bu yana düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez yer aldığı finallerde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
VNL'de 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyon olan milli takım, 2018'de ise finalde ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı.
Üç yıl sonra yeniden final oynayan ay-yıldızlı ekip, bu zaferle organizasyondaki madalya sayısını 4'e yükseltti. Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla VNL tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak dikkati çekiyor.
SANTARELLI'DEN BİR KUPA DAHA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde yükselişini sürdürüyor.
2023 yılında göreve başlayan İtalyan başantrenör, Türkiye ile üçüncü altın madalyasını kazandı.
2023'ün ardından 2026'da da VNL şampiyonluğu yaşayan Santarelli, yine 2023 yılında milli takımla Avrupa şampiyonluğu elde etti.
2025 Dünya Şampiyonası'nda da Türkiye ile gümüş madalya kazanan Santarelli, milli takımla toplam madalya sayısını 4'e çıkardı.
BREZİLYA'DAN RÖVANŞ ALINDI
Türkiye, Brezilya'dan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın rövanşını aldı.
Paris'te rakibine bronz madalya maçını kaybeden Türkiye, iki yıl sonra Brezilya ile bir madalya maçında daha karşı karşıya geldi.
Bu kez rakibini mağlup ederek şampiyon olan ay-yıldızlı ekip, olimpiyattaki yenilginin de rövanşını aldı.
BREZİLYA YİNE KAYBETTİ
Brezilya, VNL'nin 8 yıllık tarihinde beşinci kez mücadele ettiği finalden de mağlubiyetle ayrıldı.
2018, 2019 ve 2021'de ABD'ye, 2025'te İtalya'ya finalde kaybeden Brezilya, 2026'da ise Türkiye'ye mağlup oldu.
EN SKORER VARGAS
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda pasör çaprazı Melissa Vargas, maçın en skorer oyuncusu oldu. Vargas'ı 19 sayıyla milli smaçör Hande Baladın takip etti.
Salon: East Asian Games Dome
Hakemler: Francisco Denny Cespedes Lassi (Dominik Cumhuriyeti), Vladimir Simonovic (İsviçre)
Türkiye: Zehra Güneş, Melissa Vargas, Hande Baladın, Sinead Jack Kısal, Elif Şahin, İlkin Aydın (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Yaprak Erkek)
Brezilya: Bergmann, Diana, Rosamaria, Ana Cristina, Luzia, Roberta (Marcelle, Macris, Kisy, Maiara, Helena, Natinha)
Setler: 23-25, 25-23, 26-24, 25-21
Süre: 126 dakika
Brezilya karşısında 23-25, 25-23, 26-24 ve 25-21'lik setlerle mücadeleyi 3-1 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023'ün ardından bir kez daha şampiyon oldu.
Karşılaşmaya 4-1'lik üstünlükle başlayan Brezilya karşısında milli takım, hücum ve bloklardan bulduğu sayılarla 7-7 eşitliği yakaladı. Farkın 1 sayının üzerine çıkmadığı bölümün ardından Türkiye, Melissa Vargas'ın sayısıyla sette ilk kez öne geçti: 11-10. Etkili oyunuyla farkı 5 sayıya (22-17) kadar çıkaran Brezilya, milli takımın son bölümdeki farkı kapatma çabalarına rağmen ilk seti 25-23 kazandı.
Brezilya, ikinci sete orta hücumlardan bulduğu sayılarla 6-3 üstün başladı. Zehra Güneş'in servis, İlkin Aydın'ın ise hücum ve bloktan kazandırdığı sayılarla 4 sayılık seri yakalayan milli takım, 7-6 öne geçti. Karşılıklı sayıların ardından etkili oyununu sürdüren Türkiye, farkı 4 sayıya (15-11) çıkardı. Melissa Vargas'ın sayılarıyla 20-17'lik üstünlük yakalayan ay-yıldızlı ekip, Brezilya'nın üst üste bulduğu 3 sayıyla skorda 21-21 eşitliğe engel olamadı. Son bölümde üst üste 3 sayı bulan Türkiye, seti 25-23 kazanarak maçta durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü sete milli takım, 5-3'lük üstünlükle başlasa da Brezilya, bloklardaki başarısıyla 5 sayılık seri yakaladı: 8-5. Karşılıklı hataların yapıldığı bölümün ardından ay-yıldızlı ekip, 14-14'te skoru eşitledi. Karşılıklı sayılarla devam eden ve Brezilya'nın skor 24-24'te beraberliği yakaladığı seti Türkiye, 26-24 kazanarak karşılaşmada 2-1 öne geçti.
Milli takım, son sete etkili başladı ve ilk 10 oyunda 6 sayılık (8-2) avantaj yakaladı. Hücumda ve savunmada etkisini artıran Brezilya, farkı 2'ye indirdi: 15-13. Melissa Vargas'ın sayılarına Ana Cristina ile cevap veren Brezilya, skoru tersine çevirerek 19-18 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan Türkiye, seti 25-21 kazanarak 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
ZİRVE YİNE TÜRKİYE'NİN
Türkiye, 2018'den bu yana düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez yer aldığı finallerde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
VNL'de 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyon olan milli takım, 2018'de ise finalde ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamlamıştı.
Üç yıl sonra yeniden final oynayan ay-yıldızlı ekip, bu zaferle organizasyondaki madalya sayısını 4'e yükseltti. Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla VNL tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak dikkati çekiyor.
SANTARELLI'DEN BİR KUPA DAHA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde yükselişini sürdürüyor.
2023 yılında göreve başlayan İtalyan başantrenör, Türkiye ile üçüncü altın madalyasını kazandı.
2023'ün ardından 2026'da da VNL şampiyonluğu yaşayan Santarelli, yine 2023 yılında milli takımla Avrupa şampiyonluğu elde etti.
2025 Dünya Şampiyonası'nda da Türkiye ile gümüş madalya kazanan Santarelli, milli takımla toplam madalya sayısını 4'e çıkardı.
BREZİLYA'DAN RÖVANŞ ALINDI
Türkiye, Brezilya'dan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın rövanşını aldı.
Paris'te rakibine bronz madalya maçını kaybeden Türkiye, iki yıl sonra Brezilya ile bir madalya maçında daha karşı karşıya geldi.
Bu kez rakibini mağlup ederek şampiyon olan ay-yıldızlı ekip, olimpiyattaki yenilginin de rövanşını aldı.
BREZİLYA YİNE KAYBETTİ
Brezilya, VNL'nin 8 yıllık tarihinde beşinci kez mücadele ettiği finalden de mağlubiyetle ayrıldı.
2018, 2019 ve 2021'de ABD'ye, 2025'te İtalya'ya finalde kaybeden Brezilya, 2026'da ise Türkiye'ye mağlup oldu.
EN SKORER VARGAS
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda pasör çaprazı Melissa Vargas, maçın en skorer oyuncusu oldu. Vargas'ı 19 sayıyla milli smaçör Hande Baladın takip etti.
Salon: East Asian Games Dome
Hakemler: Francisco Denny Cespedes Lassi (Dominik Cumhuriyeti), Vladimir Simonovic (İsviçre)
Türkiye: Zehra Güneş, Melissa Vargas, Hande Baladın, Sinead Jack Kısal, Elif Şahin, İlkin Aydın (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Yaprak Erkek)
Brezilya: Bergmann, Diana, Rosamaria, Ana Cristina, Luzia, Roberta (Marcelle, Macris, Kisy, Maiara, Helena, Natinha)
Setler: 23-25, 25-23, 26-24, 25-21
Süre: 126 dakika