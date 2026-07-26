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Galatasaray'da 7 maddelik kriz tablosu

Galatasaray, 5 bölgeye oyuncu lazımken, sadece 1 tane transfer yaptı. Rekor gelir olmasına rağmen harcama yok. Üstelik yönetim içi çekişmeler bitmek bilmiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 11:54
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 7 maddelik kriz tablosu
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Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Üst üste 5. şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı vizyonunun aksine kulüp, sorunlarla boğuşuyor.

İşte o karanlık tablo:

1- Transfer çıkmazı: Kadroda en az 5 bölgeye takviye gerek. Ama şu ana kadar sadece bir tane transfer yapılabildi.

2- Kulüp, 3 milyar 376 milyon TL gelir elde etti. 2026-2027 bütçe döneminde 6 milyar 978 milyon TL gelir, 8 milyar 884 milyon TL gider bekleniyor. Ama paranın harcanmaması camiayı düşündürüyor.

3- UEFA'ya borçsuzluk kâğıdı bankalardan kredi çekilerek verilebildi.

4- Yönetim içi çekişmeler bitmek bilmiyor. Transferde yetkilinin kim olduğu hâlâ belli değil.

5- Sportif AŞ yönetimi hâlâ açıklanmadı.

6- Yabancı kuralından dolayı genç futbolcu arayan kulübün altyapısı dökülüyor.

7- Son 4 yıla damga vuran Mauro Icardi gibi bir yıldız ile yollar tatsız ayrıldı. Oyuncunun veda mesajına tepki vermemesi iletişimin çok kötü yönetildiğini ortaya çıkardı. 

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