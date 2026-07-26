Galatasaray'da 7 maddelik kriz tablosu

Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Üst üste 5. şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı vizyonunun aksine kulüp, sorunlarla boğuşuyor.
İşte o karanlık tablo:
1- Transfer çıkmazı: Kadroda en az 5 bölgeye takviye gerek. Ama şu ana kadar sadece bir tane transfer yapılabildi.
2- Kulüp, 3 milyar 376 milyon TL gelir elde etti. 2026-2027 bütçe döneminde 6 milyar 978 milyon TL gelir, 8 milyar 884 milyon TL gider bekleniyor. Ama paranın harcanmaması camiayı düşündürüyor.
3- UEFA'ya borçsuzluk kâğıdı bankalardan kredi çekilerek verilebildi.
4- Yönetim içi çekişmeler bitmek bilmiyor. Transferde yetkilinin kim olduğu hâlâ belli değil.
5- Sportif AŞ yönetimi hâlâ açıklanmadı.
6- Yabancı kuralından dolayı genç futbolcu arayan kulübün altyapısı dökülüyor.
7- Son 4 yıla damga vuran Mauro Icardi gibi bir yıldız ile yollar tatsız ayrıldı. Oyuncunun veda mesajına tepki vermemesi iletişimin çok kötü yönetildiğini ortaya çıkardı.
İşte o karanlık tablo:
1- Transfer çıkmazı: Kadroda en az 5 bölgeye takviye gerek. Ama şu ana kadar sadece bir tane transfer yapılabildi.
2- Kulüp, 3 milyar 376 milyon TL gelir elde etti. 2026-2027 bütçe döneminde 6 milyar 978 milyon TL gelir, 8 milyar 884 milyon TL gider bekleniyor. Ama paranın harcanmaması camiayı düşündürüyor.
3- UEFA'ya borçsuzluk kâğıdı bankalardan kredi çekilerek verilebildi.
4- Yönetim içi çekişmeler bitmek bilmiyor. Transferde yetkilinin kim olduğu hâlâ belli değil.
5- Sportif AŞ yönetimi hâlâ açıklanmadı.
6- Yabancı kuralından dolayı genç futbolcu arayan kulübün altyapısı dökülüyor.
7- Son 4 yıla damga vuran Mauro Icardi gibi bir yıldız ile yollar tatsız ayrıldı. Oyuncunun veda mesajına tepki vermemesi iletişimin çok kötü yönetildiğini ortaya çıkardı.