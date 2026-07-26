Beşiktaş'tan savunmaya yeni aday: Igor Julio

Savunma hattına sol stoper getirmeyi planlayan Beşiktaş, Brighton'dan Igor Julio'yu gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sol stoper ve sol bekte oynayan 28 yaşındaki Brezilyalı savunmacının transfer listesine yazıldığı aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ
2023'ten beri Premier Lig ekibinde oynayan Julio'nun sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor.
PİYASA DEĞERİ
Deneyimli savunmacının piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
1.88 boyundaki başarılı stoperin daha fazla forma giyeceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Siyah-beyazlıların Premier Lig ekibi Brighton'a resmi teklif sunacağı dile getirildi.
SÖZLEŞMESİ
2023'ten beri Premier Lig ekibinde oynayan Julio'nun sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor.
PİYASA DEĞERİ
Deneyimli savunmacının piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.
BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
1.88 boyundaki başarılı stoperin daha fazla forma giyeceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Siyah-beyazlıların Premier Lig ekibi Brighton'a resmi teklif sunacağı dile getirildi.