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Beşiktaş'tan savunmaya yeni aday: Igor Julio

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Brighton forması giyen Igor Julio için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, daha fazla süre almak isteyen Brezilyalı stoper için İngiliz ekibine resmi teklif yapacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 11:09 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 11:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan savunmaya yeni aday: Igor Julio
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Savunma hattına sol stoper getirmeyi planlayan Beşiktaş, Brighton'dan Igor Julio'yu gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sol stoper ve sol bekte oynayan 28 yaşındaki Brezilyalı savunmacının transfer listesine yazıldığı aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ

2023'ten beri Premier Lig ekibinde oynayan Julio'nun sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor.

PİYASA DEĞERİ

Deneyimli savunmacının piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI

1.88 boyundaki başarılı stoperin daha fazla forma giyeceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Siyah-beyazlıların Premier Lig ekibi Brighton'a resmi teklif sunacağı dile getirildi.

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