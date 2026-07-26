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Fenerbahçe'den Ümit Akdağ hamlesi!

Fenerbahçe'nin, Alanyaspor forması giyen genç savunmacı Ümit Akdağ'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 09:45 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 09:46
Haber: Sabah
Fenerbahçe'den Ümit Akdağ hamlesi!
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Yeni sezonda uygulanacak 10+4'lük yabancı kuralını göz önünde tutan Fenerbahçe'de yerli rotasyonuna takviye yapılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı- lacivertliler, Alanyaspor'da oynayan 22 yaşındaki sol stoper Ümit Akdağ'ı transfer etmek istiyor.

Akdeniz ekibiyle görüşmelere başlayan yönetim, kısa sürede transferi tamamlamayı planlıyor.

SOL BEK OPSİYONU

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da tanıdığı ve beğendiği genç savunmacının da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Sol stoper ve sol bekte forma giyebilen Ümit Akdağ'ın Alanyaspor'la Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

FİZİKSEL GÜCÜ YÜKSEK

Sol stoper ve sol bekte oynayan Ümit Akdağ, fiziksel gücüyle dikkat çekiyor. 1.92 boyundaki genç savunmacı, hava toplarına da hakim.

Stoperin yanı sıra sol bekte de oynayan 22 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istediği gibi çok yönlü bir profile sahip. Transfermarkt verilerine göre Ümit Akdağ'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

SEZON PERFORMANSI

 

Geçen sezon Corendon Alanyaspor formasını 36 maçta giyen Ümit Akdağ, 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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