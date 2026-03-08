Haber Tarihi: 08 Mart 2026 11:50 - Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026 11:50

Berberler cumartesi ve pazar günü açık mı 2026?

2026 Berberler cumartesi ve pazar günü açık mı, çalışıyor mu? Cumartesi, pazar günü kuaförler, berbere gidecek olanlar açık mı olduğunu sorgulamaya başladı. Peki, kuaförler, berberler cumartesi ve pazar günü açık mı, kaça kadar? Kuaförler, berberler kaçta kapanıyor? İşte Ramazan Bayramı kuaförler, berber çalışma saatleri..

Berberler cumartesi ve pazar günü açık mı 2026?
Güzellik salonları, kuaförler ve berberlerin çalışma düzenine dair detaylar merak konusu oldu. Pazar günleri, hafta içi çalışan milyonlarca insanın işlerini hallettiği bir gündür. İstanbul'da pazar gününü güzellik ve bakıma ayırmak isteyenler, kuaför salonlarının yolunu tutar. Ancak yeni yıl ile birlikte herkesi şaşırtan bir düzenleme yapıldı.

Berber ve Kuaför Çalışma Saatleri 2026
Berber çalışma saatleri 2026 yılında güncellenmiştir. Daha önce salı günleri kapalı olan kuaförlerin 2026 yılından itibaren pazar günlerinde kapalı olmasına karar verilmiştir. Tatil günleri dışında haftanın 6 günü hizmet veren kuaför ve berberler esnek çalışma saatlerine sahiptir. Bunun en önemli nedeni, müşterilerin yaptırmak istediği işlemlerin ne kadar sürdüğü ile ilgilidir. Özellikle düğün ve nişan döneminde büyük bir yoğunluk yaşandığı için açılış saatleri daha erkene çekilebilir. Berberler ve kuaförler, bulunduğu bölgede yaşayan kişilere geniş kapsamlı bir hizmet verir. Bu nedenle, "Kuaför kaçta açılıyor?" ya da "Berberler kaçta kapanıyor?" gibi soruların cevabı oldukça merak edilmektedir. Kuaför ve berber çalışma saatleri hakkında detaylı bilgi edinmek istiyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.

Berberler ve Kuaförler Kaçta Açılıyor?

Berberler ve kuaförler, gün için işlem yaptırmak isteyen kişilerin yoğun ilgisini görmektedir. Randevulu ve randevusuz olarak hizmet sağlayan kuaförler ve berberler, pandemi döneminde kapanmış ve normalleşme sürecinde kademe kademe hizmet vermiştir. Bugün ise önceki yıllarda olduğu gibi belirli saatler arasında, haftanın 6 günü açıktır. Kuaförler ve berberler kaçta kapanıyor? Bu işletmeler, esnek çalışma saatlerine sahiptir. En geç 10.00'da açılmakta olup, günün büyük bir bölümü hizmet sağlar. Tercih edeceği kuaför ya da berbere ilk kez gidecek olanlar, işletmenin iletişim numarasından açılış saati hakkında bilgi edinebilir.

Berberler ve Kuaförler Kaçta Kapanıyor?

Kuaför çalışma saatleri 2025 yılında pek bir değişikliğe uğramasa da haftada 1 gün gerçekleştirilen tatil günü güncellenmiştir. Peki, berberler ve kuaförler kaçta kapanıyor? Kuaförlerin geneli 22.00 itibarıyla hizmete son vermekte olup, bazı kuaförler ise uzayan işlemlerden dolayı daha geç kapanabilmektedir. Kapanış saati müşterinin yaptırdığı işleme göre değişiklik gösterebilir. Kuaför ve berberler, 2023 yılından itibaren pazar günleri kapalıdır. Almak istediğiniz hizmet için hafta içi ya da cumartesi gününü tercih edebilirsiniz.





