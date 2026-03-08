Galatasaray'dan derbi galibiyetine dev prim

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı Victor Osimhen'in attığı golle 1-0 mağlup ederek önemli bir derbi galibiyetine imza attı. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla ligdeki 19. galibiyetini elde etti.
Geride kalan haftalarda 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Galatasaray, puanını 61'e yükseltti. Derbi zaferiyle birlikte liderlik koltuğunu sağlamlaştıran sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.
1.5 MİLYON EURO PRİM
Zorlu deplasmandan gelen galibiyet, kulüp yönetiminde de büyük memnuniyet yarattı. Yönetim, takımın derbi başarısını ödüllendirme kararı alarak futbolcular için toplam 1.5 milyon euro prim açıkladı. Bu karar, karşılaşmanın ardından soyunma odasında oyunculara bildirildi.
DURSUN ÖZBEK'TEN TEBRİK TELEFONU
Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de teknik direktör Okan Buruk'u telefonla arayarak hem derbi galibiyetinden dolayı tebrik etti hem de takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Geride kalan haftalarda 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Galatasaray, puanını 61'e yükseltti. Derbi zaferiyle birlikte liderlik koltuğunu sağlamlaştıran sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.
1.5 MİLYON EURO PRİM
Zorlu deplasmandan gelen galibiyet, kulüp yönetiminde de büyük memnuniyet yarattı. Yönetim, takımın derbi başarısını ödüllendirme kararı alarak futbolcular için toplam 1.5 milyon euro prim açıkladı. Bu karar, karşılaşmanın ardından soyunma odasında oyunculara bildirildi.
DURSUN ÖZBEK'TEN TEBRİK TELEFONU
Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de teknik direktör Okan Buruk'u telefonla arayarak hem derbi galibiyetinden dolayı tebrik etti hem de takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.