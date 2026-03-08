08 Mart
Fenerbahçe-Samsunspor
2-290'
08 Mart
Gaziantep FK-Karagümrük
1-1
08 Mart
Karlsruher SC-Dynamo Dresden
3-3
08 Mart
Lyon-Paris FC
22:45
08 Mart
S. Rotterdam-PEC Zwolle
1-1
08 Mart
Go Ahead Eagles-FC Twente
1-4
08 Mart
Fortuna Sittard-Telstar
1-4
08 Mart
NAC Breda-Feyenoord
3-3
08 Mart
NEC Nijmegen-FC Volendam
22:00
08 Mart
Hannover 96-Greuther Fürth
1-2
08 Mart
Preussen Muenster-Hertha Berlin
1-2
08 Mart
Lille-Lorient
1-1
08 Mart
Club Brugge-Anderlecht
2-2
08 Mart
Gent-KV Mechelen
3-1
08 Mart
Zulte Waregem-Standard Liege
0-065'
08 Mart
St.Truiden-Cercle Brugge
1-040'
08 Mart
Estrela da Amadora-Gil Vicente
2-2
08 Mart
Benfica-FC Porto
0-2DA
08 Mart
Santa Clara-V. Guimaraes
23:30
08 Mart
Nice-Rennes
0-4
08 Mart
Lens-Metz
3-0
08 Mart
Brest-Le Havre
2-0
08 Mart
Sevilla-Rayo Vallecano
1-164'
08 Mart
Konyaspor-Kasımpaşa
1-1
08 Mart
Boluspor-Iğdır FK
2-0
08 Mart
Bodrum FK-Esenler Erokspor
2-490'
08 Mart
St. Pauli-E. Frankfurt
0-0
08 Mart
Union Berlin-Werder Bremen
1-4
08 Mart
Villarreal-Elche
2-1
08 Mart
Getafe-Real Betis
2-0
08 Mart
Valencia-Alaves
23:00
08 Mart
Rizespor-Antalyaspor
1-0
08 Mart
Fulham-Southampton
0-1
08 Mart
Port Vale-Sunderland
1-0
08 Mart
Leeds United-Norwich City
3-0
08 Mart
Lecce-Cremonese
2-1
08 Mart
Fiorentina-Parma
0-0
08 Mart
Bologna-Verona
1-2
08 Mart
Genoa-Roma
2-1
08 Mart
AC Milan-Inter
22:45
08 Mart
QPR-Middlesbrough
0-4

Kadıköy'de kırmızı beklentisi: Ederson gelecek hafta yok!

Fenerbahçe, Samsunspor ile oynadığı maçın ilk yarısının son anlarında Joe Mendes için ikinci sarı karttan kırmızı bekledi. Hakem Oğuzhan Çakır, oyunun sürmesini istedi. Fenerbahçe'den Ederson, itirazlarının ardından sarı kart gördü. Fenerbahçe'de Ederson, gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe, Samsunspor ile oynadığı maçın ilk yarısının son anlarında Joe Mendes için ikinci sarı karttan kırmızı kart bekledi.

Fenerbahçe'de Guendouzi, 45+2. dakikada ceza sahasına girmek isterken Mendes ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, hakem Oğuzhan Çakır'a itirazda bulundu. Hakem Oğuzhan Çakır, oyunun sürmesini istedi.

Hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonun ardından ilk devrenin bitiş düdüğünü çaldı. Fenerbahçeli tribünler, hakem Oğuzhan Çakır'a büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de yedek bekleyen Mert Günok, İsmail Yüksek, Fred'in yanısıra Ederson, Guendouzi de devre düdüğünün ardından hakeme yoğun şekilde itiraz etti.

EDERSON İTİRAZDAN KART GÖRDÜ, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'den Ederson, itirazlarının ardından sarı kart gördü.

Fenerbahçe'de Ederson, gördüğü sarı kartın ardından gelecek hafta cezalı duruma düştü. Brezilyalı eldiven, gelecek hafta Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 15 10 0 56 25 55
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 12 6 27 29 33
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
