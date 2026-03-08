Süper Lig'de zirve için kritik fikstür!

Fenerbahçe, Samsunspor karşısında 90+5. dakikada kazandı ve lider Galatasaray ile 4 puanlık farkı korudu.
Fenerbahçe'nin ligde 57 puanı bulunuyor. Lider Galatasaray'ın ise 61 puanı var.
Galatasaray ve Fenerbahçe, önümüzdeki 5 haftalık süreçte kritik maçlara çıkacak.
Galatasaray'ın fikstürü:
-Başakşehir
-Göztepe (Deplasman) - Ertelendi, maç tarihi daha sonra açıklanacak
-Trabzonspor (Deplasman)
-Kocaelispor
-Gençlerbirliği (Deplasman)
Fenerbahçe'nin fikstürü:
-Fatih Karagümrük (Deplasman)
-Gaziantep FK
-Beşiktaş
-Kayserispor (Deplasman)
-Rizespor
