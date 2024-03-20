Kardeşe zekat verilir mi? Bekar erkek kardeşe zekât verilir mi?

Zekat, bakmakla yükümlü olunmayan müslüman kardeşlere verilir. Bu yüzden bakmakla yükümlü olduğumuz yakınlarımıza zekat veremeyiz. Dolayısıyla annemiz, babamız, karımız ya da kocamız, kız ve erkek çocuğu,dedelerimiz ve ninelerimize zekat veremeyiz. Onların bakımından sorumlu olduğumuz için bu insanlar, zekat verilmeyen yakınlarımız kategorisinde yer alır.
Kardeşe Zekat Verilir mi? Dini Açıdan Kapsamlı Açıklama
Zekat, İslam dininin mali yükümlülüklerinden biridir ve ihtiyaç sahibi Müslümanlara maddi yardım yapılmasını emreder. Peki, zekat vermekle yükümlü olan bir Müslüman, kardeşine zekat verebilir mi? Bu sorunun cevabı, dini açıdan bazı önemli ayrıntılara bağlıdır.
Kardeşe Zekat Vermenin Dini Hükmü:
Genel olarak, kardeşe zekat vermek caiz değildir. Bunun sebebi, zekatın fakirlere ve muhtaçlara verilmesi emredilmesidir. Kardeşler ise genellikle birbiriyle maddi yardımlaşma imkanına sahiptir.
Ancak, bazı istisnai durumlar da mevcuttur. Bu durumlar şunlardır:
1. Kardeşin Fakir veya Muhtaç Olması:
Eğer kardeşiniz fakir veya muhtaç durumdaysa ve zekat vermekle yükümlü olan kişi ona maddi yardımda bulunmuyorsa, bu durumda zekatın bir kısmı veya tamamı kardeşinize verilebilir.
2. Kardeşin Borçlu Olması:
Kardeşiniz borçluysa ve bu borcu ödeyecek imkanı yoksa, zekat borcunu kapatmak için kullanılabilir.
3. Kardeşin Engelli veya Hastalıklı Olması:
Kardeşiniz engelli veya hastalıklıysa ve kendi geçimini sağlayamıyorsa, zekat ona verilebilir.
4. Kardeşin Yetim veya Kimsesiz Olması:
Eğer kardeşiniz yetim veya kimsesiz durumdaysa ve zekat vermekle yükümlü olan kişi ona bakmakla yükümlü değilse, zekat bu kardeşe verilebilir.
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:
Kardeşe zekat verirken, yukarıda bahsedilen istisnai durumların mevcut olduğundan emin olunmalıdır.
Zekat verme işlemi gizli bir şekilde yapılmalıdır.
Zekat verilen miktar, zekat nispetine göre hesaplanmalıdır.
Zekat, ihtiyaç sahibi diğer Müslümanlara da verilmelidir.
Sonuç:
Kardeşe zekat vermek, genel olarak caiz değildir. Ancak, yukarıda bahsedilen istisnai durumlarda zekatın bir kısmı veya tamamı kardeşinize verilebilir. Zekat verme işlemi yaparken dini açıdan hassasiyet gösterilmeli ve gerekli şartlar göz önünde bulundurulmalıdır.
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