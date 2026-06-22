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Dirk Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'da

Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yardımcısı olmak üzere İstanbul'a geldi .

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 20:23 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 20:30
Haber: Sporx.com
Dirk Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'da
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Dirk Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi ve kulüpte göreve başlamaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Daha önce Hollanda ekibi FC Dordrecht'te görev yapan Kuyt'ın pazartesi sabahı oyuncularla vedalaştığı ve İstanbul'a doğru yola çıktığı belirtilmişti. Süreç beklenenden hızlı ilerledi ve Hollandalı teknik adam bugün İstanbul'a ulaştı.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

İstanbul'a inişinin ardından kısa bir açıklama yapan Kuyt, "Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı. Kuyt'ın, teknik direktör İsmail Kartal ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapması bekleniyor.

Fenerbahçe cephesinde ise Hollandalı çalıştırıcının ekibe katılımıyla teknik heyetin güçlendirilmesi ve yeni sezon hazırlıklarının hız kazanması hedefleniyor.



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