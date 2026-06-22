Mavericks, başantrenörlük görevi için en az 7 adayla görüştü

Dallas Mavericks, boşta bulunan başantrenörlük pozisyonu için adaylarla görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüp, Masai Ujiri'nin basketbol operasyonlarının başına getirilmesinin ardından Jason Kidd ile yollarını ayırmıştı.
Mavericks'in şu ana kadar en az yedi adayla resmi görüşme yaptığı bildirildi.
Bu isimler arasında Boston Celtics yardımcı antrenörü Tony Dobbins, Brooklyn Nets yardımcı antrenörü Steve Hetzel, Houston Rockets yardımcı antrenörü Royal Ivey, Miami Heat danışman koçu Noah LaRoche, Toronto Raptors yardımcı antrenörü Jama Mahlalela, Minnesota Timberwolves yardımcı antrenörü Micah Nori ve daha önce üç farklı takımda başantrenörlük yapan tecrübeli isim Terry Stotts bulunuyor.
Dallas'ın ayrıca üniversite basketbolunun önemli koçlarından Michigan Üniversitesi Başantrenörü Dusty May ve Duke Üniversitesi Başantrenörü Jon Scheyer ile de ilgilendiği belirtildi.
Mavericks yönetiminin ideal senaryosu, 2026 NBA Draftı öncesinde yeni başantrenörünü belirlemek.
Draft kararlarını nihai olarak kulüp yönetimi verecek olsa da organizasyon içerisinde, yeni koçun draft sürecine dahil olmasının son derece değerli olduğu düşünülüyor.
2026 NBA Draftı'nın ilk turu 23 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek. İkinci tur seçmeleri ise 24 Haziran Çarşamba günü yapılacak.
Mavericks'in şu ana kadar en az yedi adayla resmi görüşme yaptığı bildirildi.
Bu isimler arasında Boston Celtics yardımcı antrenörü Tony Dobbins, Brooklyn Nets yardımcı antrenörü Steve Hetzel, Houston Rockets yardımcı antrenörü Royal Ivey, Miami Heat danışman koçu Noah LaRoche, Toronto Raptors yardımcı antrenörü Jama Mahlalela, Minnesota Timberwolves yardımcı antrenörü Micah Nori ve daha önce üç farklı takımda başantrenörlük yapan tecrübeli isim Terry Stotts bulunuyor.
Dallas'ın ayrıca üniversite basketbolunun önemli koçlarından Michigan Üniversitesi Başantrenörü Dusty May ve Duke Üniversitesi Başantrenörü Jon Scheyer ile de ilgilendiği belirtildi.
Mavericks yönetiminin ideal senaryosu, 2026 NBA Draftı öncesinde yeni başantrenörünü belirlemek.
Draft kararlarını nihai olarak kulüp yönetimi verecek olsa da organizasyon içerisinde, yeni koçun draft sürecine dahil olmasının son derece değerli olduğu düşünülüyor.
2026 NBA Draftı'nın ilk turu 23 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek. İkinci tur seçmeleri ise 24 Haziran Çarşamba günü yapılacak.