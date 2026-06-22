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Göztepe, Arda Okan için 10 milyon euro istiyor

Göztepe, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği 23 yaşındaki oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ın bonservisini 10 milyon euro olarak belirledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 13:55
Haber: DHA, Fotoğraf: Instagram
Göztepe, Arda Okan için 10 milyon euro istiyor
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Transferde golcüler Bristol City'den İrlandalı Sinclair Armstrong ve Gremio'dan Brezilyalı Andre Henrique'yi resmen kadrosuna dahil eden Göztepe'de gözler satışı gündemde olan oyunculara çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DENNIS'İ TRABZONSPOR İSTİYOR

Forvet transferinde erken hamleler yapan sarı-kırmızılı yönetim özellikle Juan, Dennis ve Arda Okan'a gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Brezilyalı golcü Juan'ı geçen sezonun ara döneminde 15 milyon euro karşılığında Fransa'nın Lille ekibine satmayan Sport Republic şirketinin Sambacı'dan en az 20 milyon euro gelir beklediği vurgulandı. Lille'in Juan için bir kez daha Göztepe'nin kapısını çalması beklenirken, Nijeryalı orta saha Anthony Dennis'e ise başta Trabzonspor olmak üzere Almanya'dan da talipler olduğu vurgulandı. Yönetimin, Dennis için kapıyı 7 milyon eurodan açtığı belirtildi.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Geçen sezon Göztepe'nin sağ kanadında görev yapan zaman zaman da hücumda oynayan Arda Okan'ın da bonservis bedeli 10 milyon euro olarak belirlendi. Galatasaray'ın ilgilendiği 23 yaşındaki oyuncuya başka takımlardan da teklifler geldiği vurgulandı. Arda Okan için eski kulübü Fenerbahçe de gündeme gelmişti.

30 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Yönetim kanadı ise aceleci davranmayarak 3 oyuncudan maksimum gelir elde etmeyi hedefliyor. Şu ana kadar Lech Poznan'a transfer olan Polonyalı kaleci Mateusz Lis'ten 2 milyon euroya yakın gelir elde eden Sport Republic şirketi ağustos ayına kadar transferlerden 30 milyon euro ya da üzerinde bir para bekliyor.

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