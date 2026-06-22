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Al Ahli'den Thiago Almada için teklif

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Atletico Madrid forması giyen Arjantinli oyuncu Thiago Almada'yı kadrosuna katmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 13:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Al Ahli'den Thiago Almada için teklif
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Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Atletico Madrid'den Thiago Almada transfer için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Almada'yı kadrosuna katmak isteyen Al Ahli, Arjantinli futbolcuya 3 yıllık bir sözleşme teklif etti.

26 MİLYON EURO TEKLİF

TYC Sports'ta yer alan habere göre, Al Ahli, Almada'nın bonservisi için Atletico Madrid'e 26 milyon euro teklif etmeyi planlıyor.

KARARI KUPA SONRASI

Arjantin ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden 25 yaşındaki Almada, turnuvanın ardından geleceğine dair karar verecek.

Atletico Madrid'de geçen sezon 40 maçta süre bulan Thiago Almada, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ

Atletico Madrid ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Almada'nın, güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Almada, geçen sezonun ara transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

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