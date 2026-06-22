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Trabzonspor, Beşiktaş GAİN'in kaptanı Yiğit Arslan ile anlaştı!

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Trabzonspor, yerli rotasyonunu güçlendirmek için önemli bir hamlede bulundu. Bordo-mavililer, son üç sezondur Beşiktaş GAİN forması giyen ve takım kaptanlığı görevini üstlenen milli basketbolcu Yiğit Arslan ile anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 11:02
Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Beşiktaş GAİN'in kaptanı Yiğit Arslan ile anlaştı!
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Gelecek sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmeye hazırlanan Trabzonspor, yeni sezonun kadro planlamasına hız kesmeden başladı. Bu doğrultuda bordo mavili ekip, yerli rotasyonu için önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eurohoops kaynaklarının edindiği bilgiye göre Trabzonspor, Beşiktaş GAİN kaptanı Yiğit Arslan ile anlaşma sağladı.

Daha önce ülkemizde sırasıyla TOFAŞ, Galatasaray ve Bahçeşehir Koleji formalarını giyen 30 yaşındaki milli oyuncu, 2023 yazında ise Beşiktaş'a imza atmıştı.

Son üç sezondur siyah beyazlı ekip için ter döken tecrübeli skorer, sergilediği performansla takım kaptanlığına getirilmişti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş GAİN formasıyla ligde toplam 36 maça çıkan Yiğit Arslan, maç başına 7.1 sayı, 3.1 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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