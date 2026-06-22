Trabzonspor, Beşiktaş GAİN'in kaptanı Yiğit Arslan ile anlaştı!

Gelecek sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmeye hazırlanan Trabzonspor, yeni sezonun kadro planlamasına hız kesmeden başladı. Bu doğrultuda bordo mavili ekip, yerli rotasyonu için önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eurohoops kaynaklarının edindiği bilgiye göre Trabzonspor, Beşiktaş GAİN kaptanı Yiğit Arslan ile anlaşma sağladı.
Daha önce ülkemizde sırasıyla TOFAŞ, Galatasaray ve Bahçeşehir Koleji formalarını giyen 30 yaşındaki milli oyuncu, 2023 yazında ise Beşiktaş'a imza atmıştı.
Son üç sezondur siyah beyazlı ekip için ter döken tecrübeli skorer, sergilediği performansla takım kaptanlığına getirilmişti.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş GAİN formasıyla ligde toplam 36 maça çıkan Yiğit Arslan, maç başına 7.1 sayı, 3.1 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları ile mücadele etti.
Daha önce ülkemizde sırasıyla TOFAŞ, Galatasaray ve Bahçeşehir Koleji formalarını giyen 30 yaşındaki milli oyuncu, 2023 yazında ise Beşiktaş'a imza atmıştı.
Son üç sezondur siyah beyazlı ekip için ter döken tecrübeli skorer, sergilediği performansla takım kaptanlığına getirilmişti.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş GAİN formasıyla ligde toplam 36 maça çıkan Yiğit Arslan, maç başına 7.1 sayı, 3.1 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları ile mücadele etti.