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Galatasaray'da Icardi için kader haftası

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin durumunun bu hafta kesinleşmesi bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 09:06
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Icardi için kader haftası
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Galatasaray'da sözleşmesi biten Mauro Icardi'nin durumu bu hafta netleşiyor.

BU HAFTA NETLEŞECEK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, 1 ay önce Icardi ve menajeri Elio Pino ile görüşerek yıllık 5 milyon euro ve 1+1 senelik teklifini iletmişti. Ancak 1 aydır cevap vermeyen Icardi ile ilgili sürecin bu hafta tamamlanması bekleniyor.

Galatasaray, olumsuz yanıt alırsa yeni golcüsü için transferde gaza basacak.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 134 maçta süre bulan 33 yaşındaki Arjantinli golcü, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.  

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