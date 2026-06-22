Galatasaray'da Icardi için kader haftası

Galatasaray'da sözleşmesi biten Mauro Icardi'nin durumu bu hafta netleşiyor.
BU HAFTA NETLEŞECEK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, 1 ay önce Icardi ve menajeri Elio Pino ile görüşerek yıllık 5 milyon euro ve 1+1 senelik teklifini iletmişti. Ancak 1 aydır cevap vermeyen Icardi ile ilgili sürecin bu hafta tamamlanması bekleniyor.
Galatasaray, olumsuz yanıt alırsa yeni golcüsü için transferde gaza basacak.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 134 maçta süre bulan 33 yaşındaki Arjantinli golcü, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.
BU HAFTA NETLEŞECEK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, 1 ay önce Icardi ve menajeri Elio Pino ile görüşerek yıllık 5 milyon euro ve 1+1 senelik teklifini iletmişti. Ancak 1 aydır cevap vermeyen Icardi ile ilgili sürecin bu hafta tamamlanması bekleniyor.
Galatasaray, olumsuz yanıt alırsa yeni golcüsü için transferde gaza basacak.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 134 maçta süre bulan 33 yaşındaki Arjantinli golcü, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.