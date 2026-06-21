Fenerbahçe'den Archie Brown için 16 milyon euro'ya ret!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, kadro yapılanmasını kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Futbol komitesi, Fenerbahçeli futbolculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Gelen bilgilere göre yönetim, birçok futbolcuyla yolları ayıracak.
BONSERVİS BEKLENTİSİ
Sofyan Amrabat, Diego Carlos gibi sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren futbolculardan da önemli bir bonservis geliri bekleniyor.
Fenerbahçe'de yabancı bir sol bek takviyesi gündemde geşdi. Archie Brown için gelen tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi. Nottingham Forest'tan gelen 16 milyon euro'luk teklifin reddedilmesinin ardından İngiliz ekibinden yeni bir teklif bekleniyor.
25 MİLYON EURO BEKLENTİ
Yönetim, Jayden Oosterwolde'ye gelen teklifleri de değerlendiriyor. Hollandalı futbolcunun satışından en az 25 milyon euro bonservis geliri hedefleniyor.
Kadro rotasyonunda iki sol stoper isteyen Fenerbahçe, Oosterwolde'nin ayrılığı halinde iki transfer yapacak. Bu pozisyonda özellikle bir seçeneğin yine yabancı ve deneyimli bir isim olacağı öğrenildi.
BİRKAÇ TAKVİYE DAHA
Yönetim, Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turunda oynanacak Gornik Zarbze maçları öncesinde birkaç takviye daha yapmayı planlıyor.
BONSERVİS BEKLENTİSİ
Sofyan Amrabat, Diego Carlos gibi sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren futbolculardan da önemli bir bonservis geliri bekleniyor.
Fenerbahçe'de yabancı bir sol bek takviyesi gündemde geşdi. Archie Brown için gelen tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi. Nottingham Forest'tan gelen 16 milyon euro'luk teklifin reddedilmesinin ardından İngiliz ekibinden yeni bir teklif bekleniyor.
25 MİLYON EURO BEKLENTİ
Yönetim, Jayden Oosterwolde'ye gelen teklifleri de değerlendiriyor. Hollandalı futbolcunun satışından en az 25 milyon euro bonservis geliri hedefleniyor.
Kadro rotasyonunda iki sol stoper isteyen Fenerbahçe, Oosterwolde'nin ayrılığı halinde iki transfer yapacak. Bu pozisyonda özellikle bir seçeneğin yine yabancı ve deneyimli bir isim olacağı öğrenildi.
BİRKAÇ TAKVİYE DAHA
Yönetim, Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turunda oynanacak Gornik Zarbze maçları öncesinde birkaç takviye daha yapmayı planlıyor.