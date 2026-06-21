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Fenerbahçe, Adeyemi'nin şartlarını sordu!

Fenerbahçe'nin, Borussia Dortmund ile yürüttüğü transfer görüşmelerinde Serhou Guirassy'nin yanı sıra Karim Adeyemi için de nabız yokladığı belirtildi. Alman kulübünün 35 milyon euro talep ettiği oyuncu için sarı-lacivertlilerin 25 milyon euro seviyesinde teklif hazırladığı ifade edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 08:30
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe, Adeyemi'nin şartlarını sordu!
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Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Borussia Dortmund ile temaslarını sıklaştırırken, Alman ekibinin yıldız oyuncularından Karim Adeyemi için de girişimde bulundu.

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefinin Serhou Guirassy olduğu belirtilirken, Dortmund ile yapılan görüşmelerde Adeyemi'nin transfer şartlarının da sorulduğu kaydedildi.

ADEYEMİ İÇİN ŞARTLAR SORULDU

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Borussia Dortmund yönetimiyle yapılan görüşmelerde 24 yaşındaki kanat oyuncusu Karim Adeyemi için nabız yokladığı öğrenildi.



Alman kulübünün Adeyemi için 35 milyon euro bonservis talep ettiği, Fenerbahçe yönetiminin ise bu rakamı 25 milyon euro seviyelerine çekmeye çalıştığı ifade edildi.

GÖZLER DORTMUND'UN CEVABINDA

Edinilen bilgilere göre Borussia Dortmund'un, Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yaklaşması halinde transfer görüşmelerinin resmi boyuta taşınması bekleniyor.



Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Karim Adeyemi'nin, Dortmund ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 39 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu, 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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