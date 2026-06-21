Fenerbahçe, Adeyemi'nin şartlarını sordu!

Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Borussia Dortmund ile temaslarını sıklaştırırken, Alman ekibinin yıldız oyuncularından Karim Adeyemi için de girişimde bulundu.
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ADEYEMİ İÇİN ŞARTLAR SORULDU
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Borussia Dortmund yönetimiyle yapılan görüşmelerde 24 yaşındaki kanat oyuncusu Karim Adeyemi için nabız yokladığı öğrenildi.
Alman kulübünün Adeyemi için 35 milyon euro bonservis talep ettiği, Fenerbahçe yönetiminin ise bu rakamı 25 milyon euro seviyelerine çekmeye çalıştığı ifade edildi.
GÖZLER DORTMUND'UN CEVABINDA
Edinilen bilgilere göre Borussia Dortmund'un, Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yaklaşması halinde transfer görüşmelerinin resmi boyuta taşınması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Karim Adeyemi'nin, Dortmund ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 39 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu, 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefinin Serhou Guirassy olduğu belirtilirken, Dortmund ile yapılan görüşmelerde Adeyemi'nin transfer şartlarının da sorulduğu kaydedildi.
ADEYEMİ İÇİN ŞARTLAR SORULDU
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Borussia Dortmund yönetimiyle yapılan görüşmelerde 24 yaşındaki kanat oyuncusu Karim Adeyemi için nabız yokladığı öğrenildi.
Alman kulübünün Adeyemi için 35 milyon euro bonservis talep ettiği, Fenerbahçe yönetiminin ise bu rakamı 25 milyon euro seviyelerine çekmeye çalıştığı ifade edildi.
GÖZLER DORTMUND'UN CEVABINDA
Edinilen bilgilere göre Borussia Dortmund'un, Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yaklaşması halinde transfer görüşmelerinin resmi boyuta taşınması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Karim Adeyemi'nin, Dortmund ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 39 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu, 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.