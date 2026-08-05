Muhammed Salah, Trabzonspor için Türkiye'ye geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Mısırlı yıldız, öğlen saatlerinde İstanbul'a geldi.
Bordo-mavili yetkililer, anlaşma sağlanan 34 yaşındaki futbolcuyu almak için çarşamba günü sabah saatlerinde Salah'ın tatil yaptığı Yunanistan'a gitti.
UÇAKTAN MESAJ
Trabzonspor'un yeni transferi Salah, Türkiye'ye gelmeden uçaktan bordo-mavili taraftarlara mesaj gönderdi.
Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabında yer alan videoda, 61 numaralı bordo-mavili formayı uçakta giyen futbolcu, "Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'YE GELDİ
Trabzonspor'un yeni yıldızı Muhammed Salah, çarşamba günü öğlen 11.30 sularında İstanbul'a geldi. Mısırlı yıldızı havalimanında büyük bir taraftar grubu karşıladı. Salah, çarşamba günü akşam saatlerinde İstanbul'dan Trabzon'a geçecek.
İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Salah için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.
ANLAŞMA ŞARTLARI
Trabzonspor Salah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Mısırlı yıldız yıllık 17 milyon euro kazanacak.
Taraflar arasında 2 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi. Anlaşmada dikkat çeken bir madde de yer aldı. Buna göre Salah, Trabzonspor'un satışa sunduğu kendi ismini taşıyan "Salah" ürünlerinden %20 pay alacak.
PREMIER LİG VE LİVERPOOL TARİHİNE GEÇTİ
Kariyeri boyunca sayısız rekora imza atan Muhammed Salah, İngiliz futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Mısırlı yıldız;
- Liverpool'un Premier Lig tarihindeki en golcü futbolcusu,
- Premier Lig tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu,
- Premier Lig tarihinde en çok asist yapan Afrikalı futbolcu,
- Premier Lig tarihinde en fazla gol katkısı üreten yabancı futbolcu,
- Premier Lig tarihinde tek bir kulüpte en fazla gol katkısı veren futbolcu,
- Premier Lig'de 38 maçlık sezonda en fazla gol katkısı yapan futbolcu,
- UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Afrikalı futbolcu,
- Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan isim,
- Liverpool tarihinde Anfield'da oynanan Premier Lig maçlarında en fazla gol katkısı sağlayan futbolcu unvanlarını elinde bulunduruyor.
LIVERPOOL'DA İSTATİSTİKLERİYLE DAMGA VURDU
Liverpool kariyerinde 442 maça çıkan Salah, 257 gol ve 123 asistlik performans sergileyerek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Deneyimli yıldızın son yıllardaki sezon performansları ise şöyle:
- 2025/26: 41 maç, 12 gol, 10 asist
- 2024/25: 52 maç, 34 gol, 21 asist
- 2023/24: 44 maç, 25 gol, 13 asist
- 2022/23: 51 maç, 30 gol, 16 asist
- 2021/22: 51 maç, 31 gol, 15 asist
- 2020/21: 51 maç, 31 gol, 6 asist
- 2019/20: 46 maç, 23 gol, 12 asist
- 2018/19: 52 maç, 27 gol, 10 asist
- 2017/18: 52 maç, 44 gol, 14 asist
Bordo-mavili yetkililer, anlaşma sağlanan 34 yaşındaki futbolcuyu almak için çarşamba günü sabah saatlerinde Salah'ın tatil yaptığı Yunanistan'a gitti.
UÇAKTAN MESAJ
Trabzonspor'un yeni transferi Salah, Türkiye'ye gelmeden uçaktan bordo-mavili taraftarlara mesaj gönderdi.
Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabında yer alan videoda, 61 numaralı bordo-mavili formayı uçakta giyen futbolcu, "Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'YE GELDİ
Trabzonspor'un yeni yıldızı Muhammed Salah, çarşamba günü öğlen 11.30 sularında İstanbul'a geldi. Mısırlı yıldızı havalimanında büyük bir taraftar grubu karşıladı. Salah, çarşamba günü akşam saatlerinde İstanbul'dan Trabzon'a geçecek.
İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Salah için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.
ANLAŞMA ŞARTLARI
Trabzonspor Salah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Mısırlı yıldız yıllık 17 milyon euro kazanacak.
Taraflar arasında 2 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi. Anlaşmada dikkat çeken bir madde de yer aldı. Buna göre Salah, Trabzonspor'un satışa sunduğu kendi ismini taşıyan "Salah" ürünlerinden %20 pay alacak.
PREMIER LİG VE LİVERPOOL TARİHİNE GEÇTİ
Kariyeri boyunca sayısız rekora imza atan Muhammed Salah, İngiliz futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Mısırlı yıldız;
- Liverpool'un Premier Lig tarihindeki en golcü futbolcusu,
- Premier Lig tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu,
- Premier Lig tarihinde en çok asist yapan Afrikalı futbolcu,
- Premier Lig tarihinde en fazla gol katkısı üreten yabancı futbolcu,
- Premier Lig tarihinde tek bir kulüpte en fazla gol katkısı veren futbolcu,
- Premier Lig'de 38 maçlık sezonda en fazla gol katkısı yapan futbolcu,
- UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Afrikalı futbolcu,
- Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan isim,
- Liverpool tarihinde Anfield'da oynanan Premier Lig maçlarında en fazla gol katkısı sağlayan futbolcu unvanlarını elinde bulunduruyor.
LIVERPOOL'DA İSTATİSTİKLERİYLE DAMGA VURDU
Liverpool kariyerinde 442 maça çıkan Salah, 257 gol ve 123 asistlik performans sergileyerek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Deneyimli yıldızın son yıllardaki sezon performansları ise şöyle:
- 2025/26: 41 maç, 12 gol, 10 asist
- 2024/25: 52 maç, 34 gol, 21 asist
- 2023/24: 44 maç, 25 gol, 13 asist
- 2022/23: 51 maç, 30 gol, 16 asist
- 2021/22: 51 maç, 31 gol, 15 asist
- 2020/21: 51 maç, 31 gol, 6 asist
- 2019/20: 46 maç, 23 gol, 12 asist
- 2018/19: 52 maç, 27 gol, 10 asist
- 2017/18: 52 maç, 44 gol, 14 asist