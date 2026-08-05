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Galatasaray'da Can Uzun için son aşama!

Galatasaray, Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun transferinde son aşamaya geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 07:49
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Can Uzun için son aşama!
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Galatasaray, 8 Ağustos'a kadar en az bir veya iki transferi resmen tamamlamak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransa'nın Rennes takımı ile oynanan özel karşılaşmada transferlerin gecikmesi nedeniyle taraftarın büyük tepkisini çeken sarı-kırmızılı yönetim, Villarreal maçında da benzer bir tabloyla karşılaşmamak için çalışmalarını hızlandırdı.

Başkan Dursun Özbek, transfer operasyonlarını yürüten Abdullah Kavukcu'dan en geç cumartesi gününe kadar sonuç almasını istedi.

CAN UZUN TRANSFERİ

Sarı-kırmızılılarda uzun süredir gündemde yer alan Can Uzun transferinde olumlu gelişmeler yaşandığı öğrenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, milli futbolcunun Eintracht Frankfurt'tan bonservisiyle alınması konusunda son aşamaya gelindi.

Galatasaray'ın transferi 8 Ağustos'a kadar yetiştirmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Eintracht Frankfurt'ta geçen sezon 28 maçta süre bulan 20 yaşındaki milli futbolcu, 10 gol attı ve 6 asist yaptı. 

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