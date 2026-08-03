Haber Tarihi: 03 Ağustos 2026 13:18 - Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 13:18

Adnan Süvari Kimdir? 2026-2027 Süper Lig Sezonu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonuna "Adnan Süvari Sezonu" adının verildiğini açıkladı. Kararın ardından futbolseverler, "Adnan Süvari kimdir?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Adnan Süvari Kimdir? 2026-2027 Süper Lig Sezonu
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Adnan Süvari, Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle Göztepe'de elde ettiği tarihi Avrupa başarılarıyla adını Türk futboluna altın harflerle yazdırdı.
Adnan Süvari'nin futbol kariyeri
Teknik direktörlük kariyerine Karşıyaka'da başlayan Adnan Süvari, daha sonra Göztepe'nin başına geçti. Sarı-kırmızılı ekiple yakaladığı başarılar sayesinde hem İzmir futbolunun hem de Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasına girdi.

Avrupa'da tarih yazdı
Adnan Süvari yönetimindeki Göztepe;

1968-1969 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale,
1969-1970 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale
yükselerek Türk futbolunda önemli bir ilke imza attı. Süvari, bir Türk takımını Avrupa kupalarında yarı finale taşıyan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

Süper Lig sezonuna adı verildi
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Türk futboluna unutulmaz katkılar sağlayan teknik adamların ve eski milli futbolcuların anısını yaşatmak amacıyla sezonlara isim verme uygulamasını sürdürüyor.

Bu kapsamda 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun "Adnan Süvari Sezonu" olarak oynatılmasına karar verildi.

Sonuç: Adnan Süvari Kimdir?
Adnan Süvari, Göztepe ile Avrupa kupalarında tarihi başarılara imza atan ve Türk futbolunun unutulmaz teknik direktörleri arasında gösterilen efsane bir futbol adamıdır. TFF, Türk futboluna yaptığı katkılar nedeniyle 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonuna Adnan Süvari'nin adını verdi.

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