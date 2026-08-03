Evet. Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde markette çocuğa şiddet uygulayan şüpheli Mehmet Erke yakalanarak tutuklandı.

Şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Mehmet Erke, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay sosyal medyada büyük tepki çekti

Market içerisinde yaşanan şiddet anlarının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülerin ardından çok sayıda kullanıcı olayın aydınlatılması ve şüphelinin cezalandırılması yönünde paylaşım yaptı.

Yaşanan gelişmenin ardından güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışma sonucu şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve hukuki sürecin sürdüğünü bildirdi.

Sonuç: Markette Çocuğu Döven Adam Yakalandı mı?

Evet. Mersin'de markette çocuğa şiddet uyguladığı belirlenen şüpheli Mehmet Erke yakalandı ve Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.