Oosterwolde'nin aklı Premier Lig'de

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, sarı-lacivertli yönetim kadrodaki yabancı oyuncu sayısını azaltmaya yönelik planlarını da sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu kapsamda bazı futbolculara gelen teklifleri değerlendirmeye alan yönetimin gündemindeki isimlerden biri de Jayden Oosterwolde oldu.
Uzun süredir Serie A temsilcisi Roma'nın takip ettiği Hollandalı savunmacıya bu kez Premier Lig'den talip çıktı.
İngiliz ekibi Crystal Palace'ın, 25 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye yaklaşık 20 milyon Euro seviyesinde resmi bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi.
TAKIMDA KALACAĞINI AÇIKLAMIŞTI AMA...
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde bu sezon bizimle olacak. Gidenler tabii olacak. Elimizde çok fazla yabancı oyuncu var ve 10+4 kuralı yürürlükte. Tüm bunları masaya yatırarak teknik ekiple, oyun sistemimize uygun hangi oyuncularla yola çıkmalıyız diye düşünüyoruz. Bıraktığımız yerden nasıl devam etmeliyiz, onu planlıyoruz" demişti.
İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesinin ardından Fenerbahçe'de kalmaya daha sıcak bakan Oosterwolde, Premier Lig ihtimali sonrası vedaya yeşil ışık yaktı.
Yıldız savunmacı, Premier Lig'den gelen ilginin ardından geleceğiyle ilgili değerlendirmelerini yeniden yaptığı ifade ediliyor.
Premier Lig'de forma giyme hedefi bulunan Hollandalı oyuncunun, Crystal Palace'ın ilgisine olumlu yaklaştığı belirtiliyor.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
6 MİLYON EUROYA GELDİ
Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki stoperi 2023 yılında Parma'dan 6 milyon euroya kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi 7 milyon euro ve üzerinde bir rakama satarsa, anlaşma gereği edilen kârın %30'unu Parma'ya ödeyecek.
PERFORMANSI
Kanarya'da şu ana kadar 111 kez forma giyen Hollandalı, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Uzun süredir Serie A temsilcisi Roma'nın takip ettiği Hollandalı savunmacıya bu kez Premier Lig'den talip çıktı.
İngiliz ekibi Crystal Palace'ın, 25 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye yaklaşık 20 milyon Euro seviyesinde resmi bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi.
TAKIMDA KALACAĞINI AÇIKLAMIŞTI AMA...
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde bu sezon bizimle olacak. Gidenler tabii olacak. Elimizde çok fazla yabancı oyuncu var ve 10+4 kuralı yürürlükte. Tüm bunları masaya yatırarak teknik ekiple, oyun sistemimize uygun hangi oyuncularla yola çıkmalıyız diye düşünüyoruz. Bıraktığımız yerden nasıl devam etmeliyiz, onu planlıyoruz" demişti.
İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesinin ardından Fenerbahçe'de kalmaya daha sıcak bakan Oosterwolde, Premier Lig ihtimali sonrası vedaya yeşil ışık yaktı.
Yıldız savunmacı, Premier Lig'den gelen ilginin ardından geleceğiyle ilgili değerlendirmelerini yeniden yaptığı ifade ediliyor.
Premier Lig'de forma giyme hedefi bulunan Hollandalı oyuncunun, Crystal Palace'ın ilgisine olumlu yaklaştığı belirtiliyor.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
6 MİLYON EUROYA GELDİ
Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki stoperi 2023 yılında Parma'dan 6 milyon euroya kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi 7 milyon euro ve üzerinde bir rakama satarsa, anlaşma gereği edilen kârın %30'unu Parma'ya ödeyecek.
PERFORMANSI
Kanarya'da şu ana kadar 111 kez forma giyen Hollandalı, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.