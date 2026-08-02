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Cenk Özkacar: "Kendimi yeni transfer olmuş gibi hissetmiyorum"

Trabzonspor'un yeni transferi Cenk Özkacar, Udinese galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 20:18 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026 20:26
Fotoğraf: AA
Cenk Özkacar: 'Kendimi yeni transfer olmuş gibi hissetmiyorum'
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  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor'un yeni transferi Cenk Özkacar, bordo-mavili ekibin Udinese'yi 1-0 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takıma katıldığı ilk günden itibaren herhangi bir adaptasyon problemi yaşamadığını belirten Özkacar, kulüp içerisindeki sıcak atmosfere dikkat çekti.

"AİLE ORTAMI OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Cenk Özkacar, Trabzonspor'daki ilk izlenimlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Takıma katıldığım ilk andan itibaren burada gerçekten çok güzel, tam anlamıyla bir aile ortamı olduğunu gördüm."

"KISA SÜREDE ALIŞTIM"

"Takım arkadaşlarımın ve teknik heyetin bu samimi yaklaşımı, benim de çok kısa bir süre içerisinde buradaki her şeye alışmama vesile oldu."

"YILLARDIR BURADAYMIŞIM GİBİ HİSSEDİYORUM"

Trabzonspor'da kendisini yabancı hissetmediğini vurgulayan Özkacar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Açıkçası kendimi yeni transfer olmuş gibi değil de sanki çok uzun yıllardır buradaymışım ve bu ailenin bir parçasıymışım gibi hissediyorum."

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