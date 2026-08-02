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Galatasaray'da tepki ihtimali!

Galatasaraylı taraftarların, Rennes maçında yönetime transferler nedeniyle tepki gösterme ihtimali bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 13:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da tepki ihtimali!
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Galatasaray, hazırlık maçında bugün (Pazar) sahasında Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Galatasaray yönetimine tepki ihtimali bulunuyor.

Galatasaraylı taraftarlar, transfer konusunda şu ana kadar sosyal medyadan yönetime tepki gösterdi.

Rennes maçında ise bu tepkilerin tribüne de yansıma ihtimali bulunuyor.



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