Galatasaray'da tepki ihtimali!

Galatasaray, hazırlık maçında bugün (Pazar) sahasında Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Galatasaray yönetimine tepki ihtimali bulunuyor.
Galatasaraylı taraftarlar, transfer konusunda şu ana kadar sosyal medyadan yönetime tepki gösterdi.
Rennes maçında ise bu tepkilerin tribüne de yansıma ihtimali bulunuyor.
Galatasaraylı taraftarlar, transfer konusunda şu ana kadar sosyal medyadan yönetime tepki gösterdi.
Rennes maçında ise bu tepkilerin tribüne de yansıma ihtimali bulunuyor.