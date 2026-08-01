Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım sorusuna kısa yanıt!

Soru: "Sayın Aziz Yıldırım'ın sizinle ilgili bir konuşması vardı. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?"



Acun Ilıcalı: "Teşekkürler, sağ olun.." pic.twitter.com/dRaid4CUKF https://t.co/x0AICqoOta



— Sporx (@sporx) August 1, 2026