Manchester City'den Pedro Neto hamlesi!

Manchester City, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Sun'da yer alan habere göre; İngiliz ekibi, Chelsea'nin Portekizli kanat oyuncusu Pedro Neto'yu transfer etmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Chelsea'nin 26 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 70 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.
MARESCA, NETO'YU İSTİYOR
Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca'nın, Chelsea'de birlikte çalıştığı Pedro Neto ile yeniden çalışmak istediği ve Portekizli yıldızı oyun sistemine uygun bir isim olarak gördüğü belirtildi.
Haberde, Manchester City yönetiminin Maresca'nın talebi sonrası transferin şartlarını araştırdığı ifade edildi.
MILAN DA DEVREDE
Pedro Neto ile İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın da ilgilendiği aktarıldı.
Milan'ın, Rafael Leao'nun takımdan ayrılması halinde Pedro Neto'yu öncelikli transfer hedeflerinden biri olarak belirlediği ancak bu transferin Leao'nun geleceğine bağlı olduğu kaydedildi.
PERFORMANSI
Pedro Neto, geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda 42 maçta görev alırken 8 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.
Chelsea'nin 26 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 70 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.
MARESCA, NETO'YU İSTİYOR
Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca'nın, Chelsea'de birlikte çalıştığı Pedro Neto ile yeniden çalışmak istediği ve Portekizli yıldızı oyun sistemine uygun bir isim olarak gördüğü belirtildi.
Haberde, Manchester City yönetiminin Maresca'nın talebi sonrası transferin şartlarını araştırdığı ifade edildi.
MILAN DA DEVREDE
Pedro Neto ile İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın da ilgilendiği aktarıldı.
Milan'ın, Rafael Leao'nun takımdan ayrılması halinde Pedro Neto'yu öncelikli transfer hedeflerinden biri olarak belirlediği ancak bu transferin Leao'nun geleceğine bağlı olduğu kaydedildi.
PERFORMANSI
Pedro Neto, geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda 42 maçta görev alırken 8 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.