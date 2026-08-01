01 Ağustos
Westerlo-Samsunspor
19:30
01 Ağustos
WSG Tirol-Sturm Graz
1-152'
01 Ağustos
VfB Stuttgart-Paris FC
2-2
01 Ağustos
Girona-Arsenal
21:00
01 Ağustos
Stoke City-Valencia
20:30
01 Ağustos
Kasımpaşa-Hull City
0-08'
01 Ağustos
Saint-Etienne-Venezia
2-146'
01 Ağustos
Real Madrid-Fiorentina
0-06'
01 Ağustos
Udinese-Mainz 05
3-3
01 Ağustos
Cardiff City-Roma
4-1
01 Ağustos
Norwich City-Osasuna
1-2
01 Ağustos
Middlesbrough-Espanyol
3-3
01 Ağustos
Energie Cottbus-Werder Bremen
2-4
01 Ağustos
RB Salzburg-Hartberg
20:30
01 Ağustos
M. United-Atletico Madrid
2-1
01 Ağustos
Hansa Rostock-Mönchengladbach
1-3
01 Ağustos
M.City-Inter
2-4
01 Ağustos
Brighton-Strasbourg
4-3
01 Ağustos
Chelsea-Tottenham
1-2
01 Ağustos
Lazio-Avellino
6-3
01 Ağustos
Aberdeen-Heart of Midlothian
19:30
01 Ağustos
Falkirk-St. Mirren
0-2
01 Ağustos
Korona Kielce-Gornik Zabrze
0-0ERT
01 Ağustos
Wieczysta-Lech Poznan
0-034'
01 Ağustos
Piast Gliwice-Wisla Krakow
4-3
01 Ağustos
Lens-Villarreal
21:00

Manchester City'den Pedro Neto hamlesi!

Manchester City'nin, Chelsea forması giyen Pedro Neto için transfer girişiminde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 18:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City'den Pedro Neto hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Manchester City, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Sun'da yer alan habere göre; İngiliz ekibi, Chelsea'nin Portekizli kanat oyuncusu Pedro Neto'yu transfer etmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Chelsea'nin 26 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 70 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

MARESCA, NETO'YU İSTİYOR

Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca'nın, Chelsea'de birlikte çalıştığı Pedro Neto ile yeniden çalışmak istediği ve Portekizli yıldızı oyun sistemine uygun bir isim olarak gördüğü belirtildi.

Haberde, Manchester City yönetiminin Maresca'nın talebi sonrası transferin şartlarını araştırdığı ifade edildi.

MILAN DA DEVREDE

Pedro Neto ile İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın da ilgilendiği aktarıldı.

Milan'ın, Rafael Leao'nun takımdan ayrılması halinde Pedro Neto'yu öncelikli transfer hedeflerinden biri olarak belirlediği ancak bu transferin Leao'nun geleceğine bağlı olduğu kaydedildi.

PERFORMANSI

Pedro Neto, geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda 42 maçta görev alırken 8 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.


 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.