İşte Fenerbahçe'nin toplam yükümlülüğü!

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Vodina, kulübün toplam yükümlülüğünün 27 Milyar TL olduğunu açıkladı.
Mehmet Vodina, "Kısa vadeli yükümlülükler 17 milyar 195 milyon, uzun vadeli yükümlülükler ise 10 milyar 766 milyon TL. Toplam yükümlülüklerimiz 27 milyar 961 milyon TL'dir." dedi.
Vodina, "Görüldüğü üzere 31 Mayıs 2026 itibarıyla konsolide kısa vadeli yükümlülüklerimiz 17 milyar 195 milyon TL. Dönen varlıklarımız ise 6 milyar 110 milyon TL'dir. Bu durumda 11 milyar 85 milyon TL kısa vadeli yükümlülüklerimiz, dönen varlıkları aşmış durumdadır. Bu durum kulübümüzün finansal sürdürülebilirliği açısından dikkatle takip edilmesi gereken husustur." sözlerini sarf etti.
Mehmet Vodina, "Finansal borçlar bu dönemde yoktur. Ticari borçlarımız 9 milyar 924 milyon. Ertelenmiş gelirler 7 milyar 36 milyon TL'dir." dedi.
Vodina, "27 milyar 961 milyon TL yükümlülük içerisinde, ki bunun toplam tutarı 526 milyon Euro'dur, önceki dönem başkanımız Sayın Ali Koç'un kulübümüze katkısı da dahildir."
Mehmet Vodina, "Ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının, 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla bilanço dışı takip edilen yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunun toplam tutarı 15 milyar 260 milyon TL'dir." diye konuştu.
MEHMET VODİNA'NIN DİĞER SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE:
"Gelecek yıllara ait isim hakları, gelecek aylara ait kombine ve loca satış gelirleri, reklam ve sponsorluk gelirleri ile Passolig ve iki sporcuya ait transfer gelirleri vardır. Gelecek sezonlara ait toplam bu tutar 4 milyar 846 milyon TL olarak Ekim 2025 ve Mayıs 2026 dönemlerinde erken tahsil edilmiştir. 2026/27 sezonunda 3 milyar 818 milyon TL, 2027/28 sezonunda 734 milyon TL, 2028/29, 2029/30 ve 2030/31 sezonlarında ise 98'er milyon TL'dir. Böylece önümüzdeki yıllar içinde kulübümüz bu nakit akışında mahrum kalmış olmaktadır. Ayrıca iki sporcumuzun transfer bedellerinin kırdırılması nedeniyle tahminen kulübümüz o günkü döviz kurları itibarıyla 122 milyon TL gelir kaybına uğramıştır."
"Bu tablo, konsolide gelir ve gider tutarlarını göstermektedir. Gelirlerimiz 22 milyar 566 milyon, giderlerimiz 30 milyar 141 milyon, gelir gider farkı negatif 7 milyar 575 milyon. Finansman giderleri ilave edildiğinde 1 milyar 258 milyon TL'dir, net parasal pozisyon kazancı pozitif 8 milyar 924 milyon TL. Neticede 229 milyon TL dönem karı ortaya çıkmaktadır."
"Gelirlerimizde 5 milyar 116 milyon TL artış bulunmaktadır."
"Giderlerimizde 11 milyar 941 milyon TL artış bulunmaktadır."
Mehmet Vodina, "Kısa vadeli yükümlülükler 17 milyar 195 milyon, uzun vadeli yükümlülükler ise 10 milyar 766 milyon TL. Toplam yükümlülüklerimiz 27 milyar 961 milyon TL'dir." dedi.
Vodina, "Görüldüğü üzere 31 Mayıs 2026 itibarıyla konsolide kısa vadeli yükümlülüklerimiz 17 milyar 195 milyon TL. Dönen varlıklarımız ise 6 milyar 110 milyon TL'dir. Bu durumda 11 milyar 85 milyon TL kısa vadeli yükümlülüklerimiz, dönen varlıkları aşmış durumdadır. Bu durum kulübümüzün finansal sürdürülebilirliği açısından dikkatle takip edilmesi gereken husustur." sözlerini sarf etti.
Mehmet Vodina, "Finansal borçlar bu dönemde yoktur. Ticari borçlarımız 9 milyar 924 milyon. Ertelenmiş gelirler 7 milyar 36 milyon TL'dir." dedi.
Vodina, "27 milyar 961 milyon TL yükümlülük içerisinde, ki bunun toplam tutarı 526 milyon Euro'dur, önceki dönem başkanımız Sayın Ali Koç'un kulübümüze katkısı da dahildir."
Mehmet Vodina, "Ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının, 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla bilanço dışı takip edilen yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunun toplam tutarı 15 milyar 260 milyon TL'dir." diye konuştu.
MEHMET VODİNA'NIN DİĞER SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE:
"Gelecek yıllara ait isim hakları, gelecek aylara ait kombine ve loca satış gelirleri, reklam ve sponsorluk gelirleri ile Passolig ve iki sporcuya ait transfer gelirleri vardır. Gelecek sezonlara ait toplam bu tutar 4 milyar 846 milyon TL olarak Ekim 2025 ve Mayıs 2026 dönemlerinde erken tahsil edilmiştir. 2026/27 sezonunda 3 milyar 818 milyon TL, 2027/28 sezonunda 734 milyon TL, 2028/29, 2029/30 ve 2030/31 sezonlarında ise 98'er milyon TL'dir. Böylece önümüzdeki yıllar içinde kulübümüz bu nakit akışında mahrum kalmış olmaktadır. Ayrıca iki sporcumuzun transfer bedellerinin kırdırılması nedeniyle tahminen kulübümüz o günkü döviz kurları itibarıyla 122 milyon TL gelir kaybına uğramıştır."
"Bu tablo, konsolide gelir ve gider tutarlarını göstermektedir. Gelirlerimiz 22 milyar 566 milyon, giderlerimiz 30 milyar 141 milyon, gelir gider farkı negatif 7 milyar 575 milyon. Finansman giderleri ilave edildiğinde 1 milyar 258 milyon TL'dir, net parasal pozisyon kazancı pozitif 8 milyar 924 milyon TL. Neticede 229 milyon TL dönem karı ortaya çıkmaktadır."
"Gelirlerimizde 5 milyar 116 milyon TL artış bulunmaktadır."
"Giderlerimizde 11 milyar 941 milyon TL artış bulunmaktadır."