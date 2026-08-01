Sidiki Cherif'e Fransız kancası

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürerken, takımdan ayrılabilecek isimlerden biri de Sidiki Cherif oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-Lacivertliler'in genç golcüsüne Fransa'dan 4 kulübün talip olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Fransız forvetin takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.
FENERBAHÇE, 22 MİLYON İSTİYOR
Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin, oyuncu için ödediği bonservis bedelini geri almayı hedeflediği belirtildi.
Sidiki Cherif, geçtiğimiz sezonun devre arasında 4 milyon euro kiralama bedeli ve 18 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Sarı-Lacivertli ekibin kadrosuna katılmıştı.
GÖZLER FENERBAHÇE YÖNETİMİNDE
Genç golcünün, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
Fransa'dan gelen ilginin önümüzdeki günlerde resmi girişimlere dönüşmesi beklenirken, Fenerbahçe yönetiminin gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade ediliyor.
Sarı-Lacivertliler'in kulübün bütün ekonomik çıkarlarını göz önünde bulundurarak karar vereceği ifade ediliyor.
FENERBAHÇE, 22 MİLYON İSTİYOR
Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin, oyuncu için ödediği bonservis bedelini geri almayı hedeflediği belirtildi.
Sidiki Cherif, geçtiğimiz sezonun devre arasında 4 milyon euro kiralama bedeli ve 18 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Sarı-Lacivertli ekibin kadrosuna katılmıştı.
GÖZLER FENERBAHÇE YÖNETİMİNDE
Genç golcünün, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
Fransa'dan gelen ilginin önümüzdeki günlerde resmi girişimlere dönüşmesi beklenirken, Fenerbahçe yönetiminin gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade ediliyor.
Sarı-Lacivertliler'in kulübün bütün ekonomik çıkarlarını göz önünde bulundurarak karar vereceği ifade ediliyor.