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Sidiki Cherif'e Fransız kancası

Fenerbahçe'nin genç golcüsü Sidiki Cherif'e Fransa'dan 4 kulüp talip oldu. Fenerbahçe'de yönetimin, beklentileri karşılayacak bir teklif gelmesi halinde transfere onay verebileceği öğrenildi

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 10:55
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Sidiki Cherif'e Fransız kancası
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürerken, takımdan ayrılabilecek isimlerden biri de Sidiki Cherif oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-Lacivertliler'in genç golcüsüne Fransa'dan 4 kulübün talip olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Fransız forvetin takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

FENERBAHÇE, 22 MİLYON İSTİYOR

Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin, oyuncu için ödediği bonservis bedelini geri almayı hedeflediği belirtildi.

Sidiki Cherif, geçtiğimiz sezonun devre arasında 4 milyon euro kiralama bedeli ve 18 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Sarı-Lacivertli ekibin kadrosuna katılmıştı.

GÖZLER FENERBAHÇE YÖNETİMİNDE

Genç golcünün, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

Fransa'dan gelen ilginin önümüzdeki günlerde resmi girişimlere dönüşmesi beklenirken, Fenerbahçe yönetiminin gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade ediliyor.

Sarı-Lacivertliler'in kulübün bütün ekonomik çıkarlarını göz önünde bulundurarak karar vereceği ifade ediliyor. 

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