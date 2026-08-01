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Beşiktaş, Vlahovic transferinde keseyi açtı!

Beşiktaş'ın, Dusan Vlahovic ile yürüttüğü görüşmelerde teklifini yükseltmeyi planladığı öne sürüldü. Sırp golcünün de siyah-beyazlıların seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 09:26
Haber: Sabah
Beşiktaş, Vlahovic transferinde keseyi açtı!
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Golcü transferini sonuçlandırmak isteyen Beşiktaş'ın, Dusan Vlahovic için girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı yönetim, bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki Sırp forvetle görüşmelere devam ediyor.

TEKLİF ARTIRILACAK

Beşiktaş'ın Vlahovic'e daha önce sunduğu teklifi yükseltmeye hazırlandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ SEÇENEĞİNİ DEĞERLENDİRİYOR

Dusan Vlahovic'in, kariyerine Beşiktaş'ta devam etme ihtimalini ciddi biçimde değerlendirdiği aktarıldı.

Siyah-beyazlıların oyuncuya kadro planlamasındaki rolünü anlattığı ve transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği ifade edildi.

ÖNCELİĞİ 5 BÜYÜK LİG

Tecrübeli golcünün ilk etapta kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde devam etmeyi hedeflediği belirtildi.

Beşiktaş yönetiminin ise transfer çalışmalarını şekillendirebilmek adına Vlahovic'ten kısa süre içinde nihai kararını vermesini beklediği öne sürüldü.

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