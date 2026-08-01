Beşiktaş, Vlahovic transferinde keseyi açtı!

Golcü transferini sonuçlandırmak isteyen Beşiktaş'ın, Dusan Vlahovic için girişimlerini sürdürdüğü öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı yönetim, bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki Sırp forvetle görüşmelere devam ediyor.
TEKLİF ARTIRILACAK
Beşiktaş'ın Vlahovic'e daha önce sunduğu teklifi yükseltmeye hazırlandığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ SEÇENEĞİNİ DEĞERLENDİRİYOR
Dusan Vlahovic'in, kariyerine Beşiktaş'ta devam etme ihtimalini ciddi biçimde değerlendirdiği aktarıldı.
Siyah-beyazlıların oyuncuya kadro planlamasındaki rolünü anlattığı ve transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği ifade edildi.
ÖNCELİĞİ 5 BÜYÜK LİG
Tecrübeli golcünün ilk etapta kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde devam etmeyi hedeflediği belirtildi.
Beşiktaş yönetiminin ise transfer çalışmalarını şekillendirebilmek adına Vlahovic'ten kısa süre içinde nihai kararını vermesini beklediği öne sürüldü.
TEKLİF ARTIRILACAK
Beşiktaş'ın Vlahovic'e daha önce sunduğu teklifi yükseltmeye hazırlandığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ SEÇENEĞİNİ DEĞERLENDİRİYOR
Dusan Vlahovic'in, kariyerine Beşiktaş'ta devam etme ihtimalini ciddi biçimde değerlendirdiği aktarıldı.
Siyah-beyazlıların oyuncuya kadro planlamasındaki rolünü anlattığı ve transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği ifade edildi.
ÖNCELİĞİ 5 BÜYÜK LİG
Tecrübeli golcünün ilk etapta kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde devam etmeyi hedeflediği belirtildi.
Beşiktaş yönetiminin ise transfer çalışmalarını şekillendirebilmek adına Vlahovic'ten kısa süre içinde nihai kararını vermesini beklediği öne sürüldü.