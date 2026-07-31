Villarreal, Peter Gulacsi transferinde sona yaklaştı

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal, kaleci transferinde mutlu sona çok yakın. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre Villarreal, RB Leipzig forması giyen Peter Gulacsi ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. İspanyol ekibinin Alman temsilcisiyle de büyük ölçüde anlaşmaya vardığı belirtildi.
Haberde, iki kulüp arasında son detayların görüşüldüğü ve pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.
Haberde, iki kulüp arasında son detayların görüşüldüğü ve pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.