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Villarreal, Peter Gulacsi transferinde sona yaklaştı

Villarreal, Leipzig'in tecrübeli kalecisi Peter Gulacsi transferinde sona yaklaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 20:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Villarreal, Peter Gulacsi transferinde sona yaklaştı
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İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal, kaleci transferinde mutlu sona çok yakın. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre Villarreal, RB Leipzig forması giyen Peter Gulacsi ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. İspanyol ekibinin Alman temsilcisiyle de büyük ölçüde anlaşmaya vardığı belirtildi.

Haberde, iki kulüp arasında son detayların görüşüldüğü ve pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

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